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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске педагога наказали за показ детям "ужастиков" в лагере

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Омске объявили выговор педагогу летней школы, показавшему воспитанникам фильм ужасов "Кукла".

- Учительница будет также лишена премии, - сообщил "РГ" руководитель школы Владимир Гам. - Мы расстроены данной ситуацией.

Инцидент произошел в летнем клубе по изучению английского языка "Дискавери" при частной школе. Отец одной из учениц Александр Ершов эмоционально рассказал о случившемся в социальных сетях. Он также записал видеоролик с нарезками из фильма и комментарием педагога и выложил его на популярный видеохостинг. Как оказалось, ребятишек во время дождя собрали в актовом зале и включили им странное кино.

Фото: Предоставил Андрей Данилков
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- Когда им стало страшно, они попросили выключить фильм или просто уйти с просмотра, - говорит Александр Ершов. - Но учитель заставила их все смотреть, сказала, что накажет детей - они будут целый час читать. Наши дети полностью посмотрели этот фильм. Учитель сказал не говорить родителям, а то она их накажет. Вечером дочке было страшно, она не могла заснуть и рассказала все маме.

Возмущенный отец забрал дочку из летнего клуба и сообщил, что обратился с заявлением в прокуратуру Центрального округа. Он настаивает на том, что детей в частной школе запугивали и насильно удерживали.

Однако руководитель образовательного учреждения считает, что родитель несколько преувеличивает.

Фото: istockphoto.com
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- В этот день дети  в возрасте от 8 до 14 лет должны были идти на экскурсию в музей, но поход действительно сорвался из-за непогоды, - рассказал "РГ" Владимир Гам. - Педагог решила включить ребятишкам кино, чтобы их занять. И совершенно случайно выбрала из базы фильм "Кукла", не обратив внимания на возрастные ограничения. Спустя некоторое время часть детей пожаловалась не на то, что фильм страшный, а на то, что сюжет скучный и неинтересный. Тогда педагог прервала показ и заняла их чтением.

По словам Владимира Гама, после инцидента из летнего клуба забрали документы отцы двух воспитанников.

- Уладить конфликт, к сожалению, не получилось, - говорит Владимир Гам. - Один из возмущенных пап оказался блогером и, видимо, решил таким способом привлечь внимание к своему каналу. Другие родители претензий к учительнице не имеют. А вообще я хотел бы заметить, что сегодня по телевизору показывают достаточно много передач, которые могут повлиять на детскую психику гораздо больше, чем этот злополучный фильм. И незанятые летом ребятишки их смотрят.

Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко отказался прокомментировать "РГ" реакцию прокуратуры на поступившее заявление. По всей видимости, разбираться в школьном конфликте придется Министерству образования Омской области.

- Мы будем изучать обращение, которое поступило, нужно будет проводить предварительную проверку, - сообщили "РГ" в департаменте по надзору и контролю в сфере образования Минобразования.

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