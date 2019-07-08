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08.07.2019 16:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Матвиенко: Эскроу-счета не должны создавать проблем малому бизнесу

Текст: Галина Мисливская (Ставрополь)
Новая система финансирования жилья - с использованием эскроу-счестов - может создать проблемы малому и среднему бизнесу, государство должно позаботиться о том, чтобы мелкие застройщики не пострадали, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Отвечая на вопрос "РГ" в ходе рабочей поездки в Ставрополь, она подчеркнула, что эскроу-счета - "это мера правильная, вынужденная", хотя и несколько запоздалая. Самое главное, по мнению Матвиенко, что она полностью решает проблему обманутых дольщиков. Например, в Ставропольскому краю федеральный центр должен выделить 4 млрд рублей, чтобы ликвидировать ущерб от действий нерадивых застройщиков.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Однако новая процедура, особенно в начале процесса, несет и некторые риски, признала Матвиенко. "Крупные застройщики уверенно себя чувствуют, но есть мелкие застройщики, - отметила она. - Жалко будет, если потеряем мелких застройщиков: мы потеряем конкуренцию, а это сказывается на качестве продукта".

По словам главы Совфеда, сенаторы держат вопрос на контроле и планируют ежемесячно проводить совещания с застройщиками. "Надо отработать механизмы, чтобы не было злоупотреблений и излишнего перекладывания на стоимость квадратного метра жилья", - уверена председатель СФ.

Напомним, с 1 июля этого года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Компании не смогут распоряжаться этими деньгами до окончания работ - для ведения строительных работ они должны брать кредиты в банках.

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