В Петербурге закрыли кафе из-за массового отравления шавермой

Калининский районный суд Петербурга принял решение закрыть на 90 суток кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных. На прошлой неделе здесь 53 человека отравились шавермой, у пострадавших диагностировали сальмонеллез.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, также на заседании было принято решение привлечь владельца заведения к административной ответственности. К слову, сам ресторатор на заседание не явился.

Между тем, результаты эпидемиологического расследования, проведенного региональным управлением Роспотребнадзора, оказались явно не в пользу владельца заведения. В частности, установлено, что в кафе овощи и мясо нарезались на одних столах, сырые продукты лежали рядом с теми, что обработаны термически.

В помещениях оказалось грязно, у сотрудников отсутствовали санитарные книжки.

Само кафе открылось на проспекте Непокоренных около месяца назад. Среди пострадавших несколько студентов, расположенного неподалеку вуза. Сейчас часть пострадавших находятся в Боткинской больнице, многие проходят лечение амбулаторно. Стоит отметить, что как только об отравлении шавермой стало известно санитарным врачам, они приняли решение о приостановке деятельности заведения. Сейчас суд подтвердил их позицию и установил точные сроки, в которые кафе не сможет принимать посетителей.