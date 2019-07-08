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08.07.2019 10:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Азовском море мужчина утонул, катаясь на самодельном катамаране

Текст: Ирина Белова

В районном городе Приморско-Ахтарске недалеко от маяка местные жители обнаружили в море труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАС".

Названа основная причина ЧП с катамараном в Черном море

Выяснилось, что мужчина пропал во время плавания на самодельном катамаране в Азовском море. Он вместе с другом отправился на морскую прогулку в районе Ахтарского лимана. Судно перевернулось из-за сильного шторма. Поиски пропавшего продолжались  с третьего июля.

Напомним, в минувшую пятницу в 17.50 в Туапсинском районе перевернулся прогулочный катамаран. На судне, рассчитанном на 12 пассажиров, находились не менее 55 человек. В результате погибли две женщины, остальные спасены.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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