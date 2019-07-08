В Азовском море мужчина утонул, катаясь на самодельном катамаране

В районном городе Приморско-Ахтарске недалеко от маяка местные жители обнаружили в море труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАС".

Выяснилось, что мужчина пропал во время плавания на самодельном катамаране в Азовском море. Он вместе с другом отправился на морскую прогулку в районе Ахтарского лимана. Судно перевернулось из-за сильного шторма. Поиски пропавшего продолжались с третьего июля.

Напомним, в минувшую пятницу в 17.50 в Туапсинском районе перевернулся прогулочный катамаран. На судне, рассчитанном на 12 пассажиров, находились не менее 55 человек. В результате погибли две женщины, остальные спасены.