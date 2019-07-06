Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани

Погибшими при опрокидывании катамарана в пятницу в Краснодарском крае оказались две туристки из других регионов. Как рассказали "РГ" в администрации Туапсинского района, одна из женщин приехала отдыхать из Мордовии, вторая из Белгорода.

"Да, погибшие не местные жители. 34-летняя женщина приехала из Белгорода, 42-летняя из Мордовии", - отметил представитель муниципалитета.

Ранее сообщалось, что около шести вечера в пятницу в районе поселка Джубга в ста метрах от берега перевернулся прогулочный катер. Судно было перегружено, всего на борту по последним данным находились 55 человек. В результате инцидента, двое погибли, остальные были спасены, никто из выживших не госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Владелец и капитан судна задержаны.