Возбуждено дело после гибели людей при ЧП с катером в Черном море

В пятницу вечером следственными органами Южного следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Напомним, трагедия произошла сегодня в Черном море вблизи курортного поселка Джубга.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по версии следствия, 5 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате происшествия погибло не менее двух человек. Информации о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется.

В настоящее время по указанию руководителя управления Максима Ткаченко следователи и следователи-криминалисты Южного СУТ СКР под руководством первого заместителя управления выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации администрации Туапсинского района, предположительно, на борту катера находились 43 человека. В спасательной операции участвовали подразделения МЧС России, "Кубань-СПАСа", сотрудники поселкового пляжа доставили на берег 37 человек. Шестерых участников прогулки, по информации очевидцев, взяли на борт проходящие суда. Обе погибшие - женщины, их имена устанавливаются.

На данный момент уже задержаны владелец и капитан судна "Атолл", их допрашивают правоохранители. По предварительной информации, на борту прогулочного судна находилось в три раза больше людей, чем положено.