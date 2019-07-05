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05.07.2019 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан

Правоохранительные органы Краснодарского края задержали владельца прогулочного судна, которое перевернулось в акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По данным агентства, с ним сейчас работают сотрудники полиции. Ранее РИА Новости со ссылкой на директора пляжа "Джубга" Андрея Андреева, в окрестностях которого и произошло ЧП,  сообщило, что перевернулось судно "Атолл". Андреев уточнил, что крушение произошло в районе Голубой бухты. Для спасения людей были направлены все имеющиеся суда. По его словам, судно могло быть перегружено, так как на прогулочном транспорте нельзя возить больше 12 человек. Напомним, на борту перевернувшегося катера находились 43 человека.

Как ранее сообщала "РГ", из воды удалось спасти 37 человек,  25 из которых были подняты на борт пляжного судна. Из них два человека пострадали. По предварительным данным, серьезных травм они не получили. Кроме того, два человека погибли. Они скончались по пути в больницу. Остальные пассажиры, как сообщили очевидцы спасателям, были спасены проходящими судами. Сейчас эта информация проверяется. Ведется их поиск.

В то же время, источник "Интерфакс" в медицинских кругах уточнил, что сейчас врачи оказывают помощь четверым пострадавшим. По словам собеседника агентства, госпитализация, скорее всего, не потребуется. Остальные 37 человек размещены в отеле.

По факту ЧП следователи и прокуратура проводят проверки.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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