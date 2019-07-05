Власти подтвердили гибель двух человек при ЧП в Черном море

В администрации Туапсинского района Кубани подтвердили, что во время происшествия с прогулочным катером в Черном море погибли два человека. Эта информация помещена на официальном сайте муниципалитета.

"Сегодня в Туапсинском районе произошла трагедия. На пляже в поселке Джубге, в ста метрах от берега моря перевернулся прогулочный катер. Погибли две женщины. Пострадавшим оказана помощь. Предположительно, на борту катера находились 43 человека", - говорится в сообщении.

По данным районной администрации, на место происшествия выехали службы экстренного реагирования. В спасательной операции участвовали подразделения МЧС России, "Кубань-СПАСа", спасатели пляжа, все действовали оперативно и слаженно. 37 человек были доставлены на берег. Шестерых участников прогулки, по информации очевидцев, взяли на борт проходящие суда.

Помощь пострадавшим оказали на пляже медики четырех бригад туапсинской службы "Скорой помощи". Госпитализация потерпевшим не потребовалась. Сейчас с ними работают психологи.

На месте катастрофы сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Черного моря, а представители Туапсинской транспортной прокуратуры также организовали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания по факту ЧП в акватории Черного моря. Задержан и дает показания владелец потерпевшего крушения прогулочного катера.