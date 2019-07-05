Опубликовано видео с места трагедии с катером в Черном море

Сети появилось видео с места происшествия с прогулочным катером в Черном море, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека.

Напомним, трагедия произошла сегодня около в 17.50 примерно в ста метрах от берега курортного черноморского поселка Джубга Туапсинского района Кубани. Здесь опрокинулся катер, на борту которого находилось более 40 туристов.

На видео, снятого уже на берегу недалеко от места происшествия видно, что врачи оказывают помощь пострадавшим. Судя по всему, их доставили к берегу на быстроходных катерах.

Как уже сообщалось, сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Черного моря, во время которого погибли люди. В настоящее время следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, Туапсинская транспортная прокуратура также организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания по факту опрокидывания прогулочного судна с пассажирами вблизи поселка Джубга.

Правоохранительные органы пока официально не подтвердили, но и не опровергли информацию свидетелей о том, что на борту прогулочного судна находились 43 человека. По первоначальной информации, две женщины погибли. Из воды удалось спасти 37 человек.

Как стало известно, полиция задержала владельцв этого прогулочного судна, который уже дает показания сотрудникам правоохранительным органам.