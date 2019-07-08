Сенатор от Крыма назвал показательной отмену телемоста Украины с РФ

Отмена телевизионного моста между Украиной и Россией является показательной в стране, по-прежнему находящейся под влиянием проигравшей президентские выборы команды Петра Порошенко. Об этом RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его мнению, такой телемост прежде всего нужен самому Киеву, чтобы восстановить взаимовыгодный диалог с Россией. И телеканал NewsOne, всегда объективно оценивающий происходящее на Украине, наверняка справился бы с этой задачей.

- Если б на Украине действительно были свобода слова и желание слышать мнения представителей других государств, они обязательно согласились бы на проведение телемоста, - считает Цеков. - Он способствовал бы восстановлению диалога, прекращению конфликта. Но националисты запугали всю страну. И те, кто дорвался до власти, не хотят знать правду, не стремятся к миру и согласию. Так что реакция на телемост очень показательна.

Ранее телеканал NewsOne был вынужден отменить прямой телемост с каналом "Россия-1" из-за угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.