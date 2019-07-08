У крымской "Атлантиды" предложили создать музей античного города Акра

Кладбище древних амфор у городской оборонительной стены, загадочное каменное сооружение, напоминающее ящик и внутренний дворик одной из усадеб изучат в этом сезоне подводные археологи в античном городе Акра. После завершения всех археологических работ на суше рядом с Акрой планируется создать музей истории античного города. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Черноморского Центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

В древнем городище Акра, существовавшем с конца VI века до нашей эры по IV век нашей эры и оказавшемся на морском дне, археологи работают уже девять лет. Третий год подряд работы идут при поддержке Русского географического общества. Памятник находится на удалении около 100 метров от берега, на глубине 1,5-3,5 метра. В сезоне 2019 года там будут работать три группы подводных археологов. Одна из них проведет раскопки завалов разбитых амфор у городской стены. По сути это была древняя мусорная свалка, которая сегодня представляет научный интерес.

- Греки скидывали амфоры со стены наружу, - пояснил историк. - Очищая город, они выбрасывали мусор за стену.

Еще одна группа изучит мощенный дворик одной из усадеб. А третья - каменное сооружение, состоящее из блоков, поставленных на ребро.

- Нужно выяснить, стоит ли этот каменный ящик на культурном слое, или это какая-то более поздняя постройка, - рассказал Виктор Вахонеев.

Экспедиция продлится ровно один месяц, с 1 июля по 1 августа. Все находки этого сезона будут переданы в крымские музеи.