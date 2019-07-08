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08.07.2019 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Геленджике турист упал с 40-метрового обрыва при спуске к сухогрузу Rio

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В селе Кабардинка под Геленджиком спасатели подняли с берега пострадавшего при падении с 40-метрового обрыва мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАС".

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По словам спасателей, инцидент произошел накануне. Тридцатилетний краснодарец вместе с женой спускался по крутой тропе к севшему на мель африканскому сухогрузу Rio. Внезапно турист споткнулся и сорвался со каменистого склона вниз. Мужчина пролетел около 40 метров, прежде чем смог уцепиться за ствол сосны. Его супруга вызвала помощь.

Прибывшие на место спасатели и врачи выявили у пострадавшего травму бедра. С помощью альпинистского снаряжения мужчину транспортировали наверх и госпитализировали в больницу.

Как ранее сообщалось, севший на мель сухогруз Rio в результате разыгравшегося шторма 12 декабря буквально с первых же дней превратился в местную достопримечательность. Сюда приезжают туристы со всей страны, чтобы оставить автограф на обшивке судна и сделать селфи. Фотоохотников не пугает даже отсутствие автомобильной дороги.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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