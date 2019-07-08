Не будите спящего отпускника!

В Крыму увеличили время, в течение которого нельзя шуметь.

Кричать, громко петь, играть на музыкальных инструментах и иным образом нарушать тишину в частном секторе, многоэтажках и на придомовых территориях, а также в санаториях и некоторых других местах будет запрещено с 22:00 до 8:00 (ранее шуметь было непозволительно с 23:00 до 7:00). Кроме того, парламентарии для крымчан и гостей полуострова ввели "тихий час" с 13:00 до 14:00.

Для жителей многоквартирных домов в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни будет действовать запрет на шум еще и до 10 утра. Новшества связаны с многочисленными обращениями крымчан, которые жаловались на беспокойных сограждан. Впрочем, нововведения актуальны и для курортников, многие из которых останавливаются на отдых в квартирах и частном секторе.

При этом штрафы, предусмотренные за визги и громкую музыку ночью и в "тихий час", остались прежние. Например, в первый раз крикун сможет отделаться суммой до одной тысячи рублей, должностное лицо - до 1,5 тысячи, а юрлицо - до пяти. В случае повторного умышленного нарушения штрафы увеличиваются.

Республиканские власти говорят, что проанализировали опыт других регионов России и решили, что такие ограничения наиболее оптимальны.

Поправки внесены в два региональных закона: "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории РК и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" и "Об административных правонарушениях в Республике Крым".

Премия - за ранний диагноз рака

Медицинские работники Башкирии смогут получать дополнительные средства за раннее выявление онкологических заболеваний у пациентов.

Постановление регионального правительства об этом вступило в силу 4 июля этого года.

Медикам будут выплачивать по 5 750 рублей за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (I и II стадии) у жителей республики. Однако диагноз должен быть подтвержден врачом-онкологом.

Премию смогут получать участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи, дерматовенерологи, кардиологи, неврологи, онкологи (первичного онкологического кабинета), оториноларингологи, офтальмологи, пульмонологи и другие узкие специалисты, а также фельдшеры, акушеры, медсестры смотровых кабинетов.

Пока денежная выплата будет предоставляться в случае выявления злокачественного новообразования на ранних стадиях с начала этого года и до 31 декабря 2019 года.

Вечером - автобус дороже

В Томске ввели так называемый "вечерний тариф" в общественном транспорте. С 21:00 билет будет стоить 25 рублей, тогда как до девяти вечера поездка обошлась бы в 21 рубль.

Распоряжение мэра об этом вступило в силу с 1 июля этого года.

Для пенсионеров и людей предпенсионного возраста, впрочем, делается исключение, они, как и в дневное время, будут ездить по льготному тарифу: 18 рублей на автобусах и маршрутках, 16 рублей - в трамваях и троллейбусах.

"Вечерний тариф" могли ввести с начала года, о нем говорится в распоряжении об общем повышении платы за проезд, подписанном в декабре 2018 года. Но мэр Томска Иван Кляйн отложил нововведение до 1 июля.

Идея повышения платы за проезд именно в вечернее время возникла после участившихся жалоб горожан, которые не могли дождаться нужного автобуса после девяти часов вечера. Перевозчики объясняли это тем, что запускать транспорт на маршруты после часа пик невыгодно - автобусы ходят почти пустые.

Они предложили свой вариант: 30 рублей днем и 35 рублей после 21:00. Однако городская тарифная комиссия их аппетиты умерила.

С новым тарифом перевозчики получили и целый ряд обязательств, в том числе по количеству транспорта по вечерам. Следить за их соблюдением при помощи системы ГЛОНАСС будут сотрудники муниципального "Центра организации и контроля пассажироперевозок". Перевозчикам-нарушителям придется отвечать перед департаментом городского хозяйства. Кстати, к нарушению приравнивается и самовольное отключение ГЛОНАСС.

"Ежедневно на улицах Томска, согласно муниципальным контрактам, курсируют 565 автобусов. Примерно такое же количество должно сохраняться на линии и в вечернее время, в последние рейсы с конечных остановок автобусы должны отправляться не раньше чем в 22:30", - подчеркивает вице-мэр Владимир Брюханцев.

Дачники получат воду по новым правилам

В Красноярском крае дачные общества отныне смогут владеть водной скважиной только по лицензии.

В июле этого года вступили в силу изменения в региональный закон "О недропользовании в Красноярском крае".

Дачники выводятся в отдельную категорию, на которую действуют особые правила недропользования. При этом четко конкретизируются требования к проведению работ. В частности указывается, что от товариществ не могут потребовать ни проведения геологического изучения недр, ни осуществления государственной экспертизы запасов, ни доказательств наличия у них квалифицированных специалистов и необходимой техники для ведения работ. Прежде это никак не регламентировалось и отдавалось на усмотрение властей.

Зато теперь товарищества в обязательном порядке для бурения скважин должны будут получать лицензию. Выдавать ее станет специальный уполномоченный орган краевого правительства. Для этого, помимо копии устава дачного общества и географических координат объекта, нужно представить информацию о требуемом объеме воды. А еще оплатить государственную пошлину. Ее размеры определят дополнительно.

Закон указывает, что лицензия не будет бессрочной. Так что, судя по всему, платить за право пользования скважиной придется регулярно. В документе дата завершения действия разрешения прописывается отдельно.

Также краевые власти закрепляют за собой право контролировать соблюдения дачным обществом "требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды". Их несоблюдение может стать основанием для отзыва лицензии на забор подземных вод.

Впрочем, санкции для нарушителей пока применяться не будут. Дачным товариществам дан срок до января следующего года. За это время они все должны собрать нужные бумаги и получить лицензии на использование подземных вод.

Ввели штрафы за неоплаченную парковку

В Самарской области начнут штрафовать водителей, не рассчитавшихся за платную парковку.

3 июля вступили в силу изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области".

Правда, пока паркоматов в губернии нет вообще. Но, по словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркова, другого пути разгрузить дорожную сеть в историческом центре нет. Сегодня припарковаться в старой части города в будни практически нереально. Число машин при этом растет год от года. Ограничить движение на частных автомобилях с пересадкой на общественный транспорт, по мнению властей, можно только введя платные парковки.

Но это вопрос перспективы: до конца года на их создание в регионе наложен мораторий. Штрафы же приняли заранее, так как по словам председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи самарской губдумы Андрея Мурзова, бизнесу важно знать правила игры заранее. "Иначе инвестор просто не включится в этот проект, планирующийся к реализации с привлечением механизмов ГЧП", - пояснил он. Власти анонсировали, что в Самаре может появится около четырех тысяч платных парковочных мест.

За первое нарушение закона планируется штраф в одну тысячу рублей, за повторное - две тысячи.

Материнского капитала стало больше

Хабаровский край. Здесь вводится еще один региональный материнский капитал - в связи с рождением второго ребенка. Он будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 тысяч 907,8 рубля.

Костромская область. В регионе облегчили получение регионального материнского капитала за рождение третьего ребенка.

200 тысяч рублей можно направить только на погашение ипотечных жилищных кредитов, взятых на покупку квартиры или строительство дома. Чтобы получить средства, многодетная семья должна стоять в очереди на получение жилья по договору соцнайма и иметь ипотеку.

"Раньше на момент обращения в банк семья должна была состоять на учете в качестве нуждающейся в жилье. Теперь условия меняются. Получить соцвыплату в 200 тысяч можно будет вне зависимости от даты оформления ипотеки. Важно обратиться за поддержкой в течение полутора лет с момента рождения или усыновления ребенка. Ранее на это давался год", - сообщили "РГ" в облдуме.

Теперь не нужно одновременно оформлять ипотеку и плюс к этому быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Затеяли ремонт? Тогда они придут к вам

Законодатели Башкирии взялись наводить порядок в сфере недвижимости. С 1 июля владельцев жилья, затеявших самовольную перепланировку квартир, начнут проверять инспекторы государственного жилищного надзора.

Такими полномочиями их наделили депутаты башкирского парламента, принявшие поправки в закон о регулировании жилищных отношений в республике.

Процедура внеплановой проверки помещений в многоквартирном доме по жалобе соседей упрощена до предела. Для этого инспектору достаточно предъявить служебное удостоверение и копию приказа начальства. Кроме того, если раньше требовалось получить согласие собственников обследуемых квартир, которые, к примеру, могут жить в другом городе, теперь достаточно проживающих в ней.

"Необходимость закона продиктована значительным числом нарушений в сфере перепланировки квартир, - прокомментировал новацию спикер государственного собрания - курултая РБ Константин Толкачев. - Многие, к сожалению, создавая комфорт для себя, не задумываются о безопасности соседей. Необходим жесткий контроль, чтобы перепланировка не отразилась на технических характеристиках, эксплуатации многоквартирных домов, а люди не пострадали.

Тарифы на мусор пошли на спад

С 10 июля в Ярославской области вступает в силу закон "О льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами".

А многодетным жителям Тамбовщины будут компенсировать 70 процентов платы за вывоз мусора.

Ярославский закон определяет категории граждан, имеющих право на льготы при оплате услуги по вывозу ТКО. Речь идет о людях, живущих в домах без центрального водоснабжения, водоотведения и отопления, то есть в так называемом частном секторе.

"Приняв этот документ, мы гарантируем, что рост тарифов на услуги ЖКХ для жителей таких домов не превысит предельно установленные нормативы. По нашим подсчетам, более 70 тысяч жителей Ярославской области смогут воспользоваться предоставленной льготой", - пояснил председатель комитета Ярославской облдумы по ЖКК, энергетике, экологии и природопользованию Александр Тарасенков.

Льгота будет заложена в самом тарифе, а выпадающие доходы компании по вывозу мусора из частного сектора будут компенсироваться из областного бюджета.

Людям не потребуется специально собирать справки - льгота будет применяться на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления. Граждане увидят новые тарифы в августе в платежках за июль.

Что касается Тамбовской области, то ранее семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, пользовались 30-процентной скидкой за вывоз мусора. Теперь она составляет 70 процентов. Увеличить размер поддержки решили в связи с новым порядком расчета платы. В 2019 году услуга по вывозу отходов была переведена в разряд коммунальных. Сумма начислений теперь зависит не от площади помещения, а от количества его обитателей.

"В результате средний размер платы многодетной семьи увеличился с 259,6 до 431,58 рубля, - пояснили авторы законопроекта. - С увеличением компенсации до 70 процентов средний размер выплаты для одной семьи вырастет только до 302 рублей в месяц".

Валежник стал доступнее

С июля самарцам облегчили заготовку валежника благодаря принятым поправкам в местный закон "О регулировании лесных отношений на территории Самарской области".

Теперь при сборе сухостоя можно пользоваться любым ручным инструментом - пилами, ножовками, топорами и ручными электро- и бензопилами. Об этом просили сами жители, чтобы можно было проще транспортировать упавший валежник.

Аварийных детских площадок станет меньше

Муниципалитетам Башкирии позволят определять облик летних кафе. Депутаты госсобрания республики закрепили за органами местной власти возможность включать в правила благоустройства нормы, касающиеся облика летних кафе, приемки в эксплуатацию оборудования детских и спортивных площадок, а также обеспечения чистоты территории при проведении ремонтных и строительных работ.

"К моменту выдачи разрешения, когда летние кафе только открываются, их внешний вид соответствует предъявляемым требованиям. Но в течение сезона из-за внешних факторов, а зачастую из-за использования низкокачественных материалов некоторые из таких объектов приобретают неприглядный вид и начинают откровенно портить облик городов, - прокомментировал председатель регионального парламента Константин Толкачев. - Это временные сооружения, однако сезонность не предполагает безответственного отношения к внешнему виду. Испорченным постройкам следует возвращать прежний, нормальный облик. Нововведение даст административным комиссиям необходимые рычаги для того, чтобы уличные объекты общепита оставались в надлежащем виде в течение всего сезона".

Кроме того, муниципальные образования смогут регламентировать единые процедуры допуска к эксплуатации и содержанию детских и спортивных площадок. Депутаты уверены, что количество аварийных объектов благодаря нововведению снизится.

На фрукты-органик дадут деньги

На Кубани принят закон о поддержке органического земледелия. Ее окажут фермерами, которые выращивают экологически чистую продукцию.

Закон также направлен на вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых сейчас земель, увеличение аграрного экспорта, повышение конкурентоспособности и развитие малого и среднего бизнеса, пояснили депутаты заксобрания Краснодарского края.

Сейчас на Кубани активно развивается выращивание фруктов, овощей и ягод по технологии "органик". "Ключевую роль, конечно, будет играть экономическая поддержка государства, так как агротехнологии производства "зеленой" продукции достаточно затратные, - рассказывает вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. - Требуются биоудобрения, специальная техника, селекционно-генетическая база. Все это есть у нас в регионе, но доступно далеко не всем аграриям".

По данным Минсельхоза Краснодарского края, кубанские фермеры производят широкий ассортимент "зеленой" продукции для внутреннего рынка - это овощи, различные ягоды, бахчевые, соки, рис. Конечно, ее стоимость на порядок выше массовой продукции, но у нее есть свой потребитель. Ярким фактом является то, что в супермаркетах отдельно выделяют полки для продуктов с пометкой "органик".

"Конечно, для тех предпринимателей, кто занимается этим направлением, новый закон будет очень способствовать развитию, - считает фермер из Абинского района Краснодарского края Сергей Шмалдаев. - Потому что раньше оставалось непонятным, как можно, а как нельзя действовать. "Органик" как бы оставался вне правового поля. Теперь этот пробел в крае устранен".

Почти в шесть раз снизили налоги для моногорода

Сниженную ставку по налогу на прибыль (в части, зачисляемой в бюджет региона) ввели для резидентов территории особого социально-экономического развития "Южа".

Она будет применяться с момента получения ими денег от деятельности именно на территории моногорода Южа, что в Ивановской области. В первые пять лет ставка составит 3 процента, в следующие пять - 11 процентов. Для сравнения, при обычном режиме налог на прибыль организаций, который подлежит зачислению в областную казну, составляет 17 процентов.

"Эта мера направлена на создание в Юже высокотехнологичных производств с новыми рабочими местами, повышение привлекательности этой территории как места для проживания, вложения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности", - пояснила директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак.

Территория особого социально-экономического развития в Юже была создана в декабре 2018 года. О готовности разместить свои производства здесь заявило 13 потенциальных инвесторов.

Компании смогут воспользоваться льготой, как только начнут платить налог на прибыль.

Новые льготы: ветеранам и семьям

Самарская область. С июля в трудовой стаж, который дает право на присвоение звания регионального ветерана труда, будут включать службу в армии, даже если призыв был не из Самарской (Куйбышевской) области.

Это совершенно справедливая поправка в "Закон о ветеранах труда Самарской области", ведь призывник служит на благо всей страны, а не отдельного региона.

Смоленская область. Уточнить понятие "дети войны Смоленской области" решили в связи с тем, что прежняя редакция регионального закона допускала двойное толкование. Было неясно, значим ли для получения этого льготного статуса факт рождения именно на Смоленщине.

Теперь в закон "О детях войны Смоленской области" внесены изменения. И они вступили в силу.

В документе сказано, что человек получает данный статус, если он родился на территории СССР в границах, действовавших на 22 июня 1941 года, в период с 3 сентября 1927 по 2 сентября 1945 года, а ныне является гражданином РФ и проживает на Смоленщине.

"Дети войны Смоленской области" имеют право на внеочередное оказание помощи в медицинских организациях, первоочередное получение услуг в организациях социального обслуживания, внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и центры социального обслуживания, а также на содержание отделениями социальной помощи на дому.

Хабаровский край. В Хабаровском крае единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае (то есть, 28 тысяч 102 рубля).

Оренбуржье. С первого июля в Оренбуржье вместо земельных участков под строительство многодетные семьи смогут получить деньги на улучшение жилищных условий. Закон об этом вступил в силу в июле 2019 года.

Компенсация из областной казны составит 200 тысяч рублей. Выплаты будут целевыми, до конца года их смогут получить 750 семей. Деньги можно будет потратить как на покупку жилья, так и на уплату первоначального взноса по кредитам на его приобретение или строительство, а также на погашение основного долга и уплату процентов.

В правительстве региона надеются, что новая мера поможет решить эту проблему и значительно сократить очередь на получение земельных участков - сейчас в ней числятся почти 4,5 тысячи многодетных семей.

Удмуртия. В Удмуртии изменили правила бесплатной выдачи земельных участков. Теперь землю людям будут выделять только с коммуникациями.

Нижегородская область. Многодетным семьям упростили порядок получения земельного участка.

Исключается процедура заключения с многодетной семьей договора о безвозмездной передаче участка в собственность. После принятия решения о предоставлении земельного участка, документы представители власти сами направляют документы для госрегистрации права собственности. С десяти до пяти дней сокращается срок информирования многодетной семьи о принятом решении.