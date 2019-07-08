В Крыму объяснили, почему ПАСЕ и ОБСЕ не едут на полуостров

В крымском парламенте назвали причины, из-за которых делегации мониторинговых миссий ОБСЕ и ПАСЕ уже несколько лет игнорируют приглашения посетить полуостров. Как предположил председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, результаты такой поездки войдут в полный диссонанс с рассказами так называемых "правозащитников" и ангажированных Киевом политиков о ситуации в Крыму.

- Мы не раз приглашали представителей ОБСЕ и ПАСЕ, чтобы они приехали, посмотрели, но они, к сожалению, не хотят, - заявил Гемпель в ответ на просьбу радио "Спутник в Крыму". - Если они приедут в Крым и увидят действительно происходящее здесь, то лгать дальше населению западных стран будет просто некорректно. Они хотя бы частично будут вынуждены признать, что у нас в Крыму нет нарушений прав человека, и что Крым динамично развивается.

Именно поэтому ОБСЕ И ПАСЕ при выработке своей позиции пользуются исключительно фейковой и лживой информацией со стороны Украины. Такова и история появления на свет новой итоговой декларации с антироссийскими резолюциями и призывами к РФ "деоккупировать" Крым.