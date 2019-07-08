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08.07.2019 13:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Renault готовит новое поколение главной альтернативы Lada Largus

Текст: Евгений Костин
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Издание motor1.com опубликовало первые фото тестовых прототипов нового поколения Renault Dokker, который в Европе продаётся под бюджетным брендом Dacia.

Автомобиль практически копирует Renault Kangoo, который был сфотографирован "шпионами" в прошлом месяце, но за одним исключением: Dokker останется верным адептом ДВС.

Предполагается, что новая генерация "каблучка" дебютирует в 2020 году, а тот факт, что в России продаётся модель Dokker импортного производства, позволяет надеяться, что в нашу страну новинка прибудет практически сразу.

Фото: Валерий Карташов/РГ
Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

Актуальное поколение Renault Dokker представлено в РФ с конца 2017 года. Автомобиль можно купить с бензиновым 82-сильным двигателем объёмом 1.6 литра или с 1.5-литровым DCI мощностью 90 л.с. Оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой МКП. Цена на Dokker начинается от 904 990 рублей. Для модели также доступна вседорожная версия Stepway - от 1 059 990 рублей.

При сложенных задних сиденьях длина грузовой площадки составляет почти 1.6 метра, а объём полезного пространства - 3 кубометра, что является самым большим показателем в этом классе.

Конкурентов у Renault Dokker в России, если говорить о соотношении функциональности и цены, практически нет. Lada предлагает соплатформенный Largus: за универсал повышенной вместимости просят минимум 590 900 рублей, фургон обойдётся на 30 тысяч дешевле, Largus Cross стоит 740 900 рублей. VW Caddy стоит намного дороже - от 1 485 600 рублей.

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#Renault