Шнуров рассказал о своем участии в шоу "Форт Боярд"

Телеканал СТС вернул в последнее время зрителям Михаила Шаца, шоу "Слава богу, ты пришел!", но на этом его "телеримейки" не закончились.

8 июля СТС объявил, что не просто предоставит своей аудитории новую версию культовой телеигры "Форт Боярд", но что вести ее будет Сергей Шнуров, чьи способности телеведущего до этого "эксплуатировал" и "тестировал" Первый канал и программа "Спокойной ночи, малыши" на канале "Россия 1". Как до сих пор не пригласили Шнурова в "Дом-2" на ТНТ - в ответ на этот вопрос можно только разводить руками, но у программы и так высокие рейтинги. А что касается обновленного "Форта Боярд", кто же справится с задачей ведущего лучше? Съемки игры в новой версии уже начались во Франции. Известные актеры, музыканты, комики, ведущие и топовые блогеры…

Кто же на этот раз охотится за сокровищами? В обновленном шоу встретятся десять тематических команд по пять звёздных участников в каждой. Среди них - Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алёна Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие. Кстати, можно сравнить. Российские звезды покоряли форт с 1998 года. В свое время ведущими программы были: Леонид Парфёнов, Сергей Брилёв, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Участниками телешоу становились: Павел Деревянко, Елена Яковлева, Эвелина Блёданс, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Дюжев, Илья Ковальчук, Екатерина Климова, Рома Зверь, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Николай Цискаридзе и многие другие. Но им на смену пришло новое поколение.

В эфире "Форт Боярд" со Шнуром появится уже осенью. В 10 выпусках наши знаменитости будут подбирать ключи, чтобы раздобыть сокровища, что собирал старец Фура. А вот что говорит Сергей Шнуров о своем новом "вызове": "Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра - вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями".