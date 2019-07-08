Трамп ответил на критику британского посла в США

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере прокомментировал попавшие в СМИ слова британского посла Кима Дэррока. Напомним, дипломат назвал нынешнюю американскую администрацию некомпетентной и беспомощной.

"Посол плохо служил Великобритании. Я мог бы сказать что-то о нем, но я не буду тратить время", - сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox News.

Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.

Споры в Белом доме он сравнил с "дракой на ножах". Негативно отзывался и о руководителе страны. "Карьера Трампа может закончиться позорно", - подчеркивал дипломат.