Трамп ответил на критику британского посла в США

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере прокомментировал попавшие в СМИ слова британского посла Кима Дэррока. Напомним, дипломат назвал нынешнюю американскую администрацию некомпетентной и беспомощной.
"Посол плохо служил Великобритании. Я мог бы сказать что-то о нем, но я не буду тратить время", - сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox News.
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Споры в Белом доме он сравнил с "дракой на ножах". Негативно отзывался и о руководителе страны. "Карьера Трампа может закончиться позорно", - подчеркивал дипломат.
WATCH | @realDonaldTrump responds to Kim Darroch's sad trashing of the U.S President: "We're not big fans of that man. The ambassador has not served the UK well, I can tell you that. I can say things about him but I won't bother." 👌 pic.twitter.com/19uKEoVItD— Leave.EU (@LeaveEUOfficial) 7 июля 2019 г.