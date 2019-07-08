В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста

Необходимо привлечь грузинского журналиста, который оскорбил на телеканале "Рустави 2" президента РФ, к уголовной ответственности. Для этого нужно добиться его экстрадиции в Россию. В таком мнении сошлись члены Совета Госдумы, рассказал журналистам по итогам заседания спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, что телеведущий грузинского телеканала Георгий Габуния в своей передаче выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента России.

- Все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, - заявил Володин по итогам заседания Совета. - Необходимо экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны.

Дальше - если это произойдет - будут уже принимать решение, где журналист будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии, уточнил глава нижней палаты.

Он подчеркнул, что все члены Совета ГД единодушно, несмотря на принадлежность к различным фракциям, считают, что произошедшее - это оскорбление нашей страны и всех граждан РФ.

Как ранее сообщал спикер, Госдума на заседании 9 июля рассмотрит проект заявления о мерах реагирования РФ на ситуацию в Грузии, в том числе на ситуацию с журналистом телеканала "Рустави 2". Нижняя палата, кроме того, обратится к правительству с просьбой запретить поставки в РФ вина, воды из Грузии и денежные переводы в эту страну.