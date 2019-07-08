В Госдуме подняли вопрос об ограничениях для Грузии

Госдума подняла вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в республику. Эту тему депутаты собираются обсудить на пленарном заседании - ожидается, что это произойдет во вторник. По всей видимости, речь пойдет об обращении нижней палаты в адрес правительства.

В Госдуме напомнили о провокации против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии, а также об оскорблениях в адрес президента РФ на грузинском ТВ. Все это звенья одной цепи, и нельзя не реагировать, считают депутаты. "Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России, - заявил глава фракции "Единая Россия", вице-спикер ГД Сергей Неверов. - Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов".

Власти РФ уже пошли на запрет авиасообщения, а новые меры "необходимы в связи с тем, что те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении граждан РФ, должны иметь адекватную оценку", считает Неверов.

В прошлом году Грузия занимала первое место по поставкам в Россию минеральной воды и третье место - по ввозу виноградных вин, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ. Что касается трансграничных переводов физлиц в Грузию, то в первом квартале 2019 года он составил 124,3 млн долларов, информировал ЦБ.

Денежные переводы нельзя запрещать полностью, считает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она уверена, что готовящийся запрет не должен затронуть помощь детям и многодетным, а также другие социальные денежные отправления. Необходимо сохранить гуманитарный коридор для оказания помощи, подчеркнула она. Во фракции "Справедливая Россия" поддержали введение мер. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить поставки в Россию не только вина и боржоми, но и ряда других товаров. Он отметил, что в России есть чем заменить грузинскую продукцию. Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что исполнительная власть РФ может принять дополнительные ограничения в отношении Грузии.

Авиаперелеты в Грузию временно прекращены

С 8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Как подчеркивается в документе, запрет введен в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан Российской Федерации "от преступных и иных противоправных действий". Напомним, что запрет стал реакцией российской стороны на антироссийские выступления, организованные грузинской оппозицией 20 июня.

Туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендовано воздерживаться от реализации турпродуктов, а правительству России поручено принять меры по обеспечению возвращения россиян, временно находящихся на территории Грузии, на Родину. По данным минтранса, таких примерно 4,5 тысячи человек. Для возвращения их на Родину минтранс выделил дополнительные средства. А все те граждане, которые оформили билеты у российских авиакомпаний в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат и штрафов вернуть свои деньги или же переоформить авиаперевозку на другие направления.

Подготовила Ольга Игнатова