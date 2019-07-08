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08.07.2019 19:53
Рубрика: Происшествия

В КБР 14 полицейских арестованы за взятки и участие в ОПГ

Текст: Михаил Сухарев

Главное следственное управление СУ СК России по СКФО предъявило обвинения 14 сотрудникам Госавтоинспекции и МВД Кабардино-Балкарской Республики. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, один из обвиняемых сбежал.

- Пятнадцати должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарской Республике предъявлены обвинения. В настоящее время 14 обвиняемых содержатся под стражей, в отношении одного из фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он объявлен в международный розыск, - сообщила Светлана Петренко.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Силовиков обвиняют в создании коррупционной схемы, с помощью которой по территории республики беспрепятственно провозили контрафактный алкоголь в огромных количествах. В 2017-2018 годах за транзит "паленого" алкоголя сотрудники ГИБДД получили не менее 42 миллионов рублей. За эти деньги они не останавливали указанные фуры.

Среди обвиняемых - заместитель начальника ГИБДД по КБР. Следствие полагает, что именно он руководил остальными фигурантами дела. Кроме того, в схеме участвовали сотрудники нескольких отделов УГИБДД, включая бывших, а также полицейские.

Обвинения офицерам предъявлены по части 3 статьи 210 УК РФ "Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки организованной группы в особо крупном размере". Известно, что некоторые из фигурантов дела пошли на сделку со следствием и дают признательные показания.

Ранее "РГ" сообщала о 12 задержанных по делу о крупных взятках при перевозке контрафактного алкоголя через Кабардино-Балкарию.

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