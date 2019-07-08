В Кремле приветствовали идею телемоста Россия-Украина

В Кремле приветствовали инициативу провести телемост Киев-Москва "Надо поговорить".

"Это инициатива двух каналов, которую с нашей точки зрения можно только приветствовать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, общение двух народов никто не отменял. Это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - констатировал он.

"Поэтому, нам кажется, подобные инициативы заслуживают высокой оценки", - заключил Песков.

Напомним, что телемост проведут телеканалы "Россия 1" и NewsOne 12 июля с 18:00 до 20:00. Украинский телеканал входит в медиагруппу политика Виктора Медведчука.