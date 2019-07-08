В Петербурге к социальным участковым обратились 2,5 тысяч человек

Новости

Алексей Сутормин стал игроком "Зенита" 21:00
В Краснодарском крае резко испортится погода 20:48
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС 20:40
Порошенко пообещал "дать в морду" тем, кто кричал ему "Позор!" 20:39
Девять станций "красной" ветки метро закроют на неделю 20:29
Из Карантинной бухты возле Херсонеса уберут военные корабли 20:12
В Крыму ученые начали испытания установки для сбора воды из воздуха 20:00
В КБР 14 полицейских арестованы за взятки и участие в ОПГ 19:53
Экс-глава "Формулы-1" признался, что готов отдать за Путина жизнь 19:46
Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы 19:40
В Анапе тренера обвинили в гибели подростка во время купания в море 19:34
Москва стала самым зеленым мегаполисом мира 19:15
Виктор Фархутдинов назначен главным тренером сборной России по боксу 19:00
Аксенов назвал запугиванием уголовную статью за непризнание Крыма украинским 18:41
Колокольцев проверил работу отдела МВД по вопросам миграции в Люберцах 18:40
Росстат объяснил, кто виноват в досрочной публикации данных 18:36
Бывшего президента Киргизии вызвали на допрос 18:34
В Москве совершено разбойное нападение со стрельбой 18:31
В Севастополе за второго ребенка будут выплачивать 100 тысяч рублей 18:30
Корабли проекта "Буян-М" оснастят отечественными двигателями 18:29
Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце 18:22
МИД РФ: Соглашение между Албанией и Косово вызывает озабоченность 18:10
Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский 17:59
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" побывал в Кабо-Верде 17:58
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
08.07.2019 21:26

В Петербурге к социальным участковым обратились 2,5 тысяч человек

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Петербурге за первую неделю работы к социальных участковым обратились 2,5 тысяч человек, об этом сообщил действующий глава города Александр Беглов в эфире радиопередачи "Губернаторский эфир".

По словам Беглова, только 1 и 2 июля, когда офисы социальных участковых только открылись, на прием к специалистам пришли более тысячи человек. Это, по словам действующего градоначальника, показывает востребованность такой службы.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог

Сейчас в Петербурге открыто 13 офисов социальных участковых, прием ведут более 80 человек. Александр Беглов отметил, что до конца года штат специалистов вырастет до 200 человек.

Социальные участковые призваны помочь гражданину получить положенные ему льготы, а их довольно много, ведь в Петербурге система соцобеспечения довольно развита. Например, на днях в городе были внесены изменения в Социальный кодекс, которые гарантировали выпускникам детских домов получение бесплатного социального сопровождения до того момента, как им исполнится 23 года. Также в документе появились новые социальные услуги, например, по уборке квартир.

Ранее в Петербурге была продлена программа выплаты материальной помощи для граждан, которые оказались в сложной ситуации.

Зачастую граждане не знают обо всех положенных им льготах или в силу своего состояния здоровья не имеют возможности ходить по инстанциям и оформлять их. В таких случаях людям и помогает социальный участковый. За первую неделю своей работы специалисты оформили свыше 600 индивидуальных программ, еще две тысячи человек, оказавшихся в сложной ситуации, получили срочную помощь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии