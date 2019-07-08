В Петербурге к социальным участковым обратились 2,5 тысяч человек

Петербурге за первую неделю работы к социальных участковым обратились 2,5 тысяч человек, об этом сообщил действующий глава города Александр Беглов в эфире радиопередачи "Губернаторский эфир".

По словам Беглова, только 1 и 2 июля, когда офисы социальных участковых только открылись, на прием к специалистам пришли более тысячи человек. Это, по словам действующего градоначальника, показывает востребованность такой службы.

Сейчас в Петербурге открыто 13 офисов социальных участковых, прием ведут более 80 человек. Александр Беглов отметил, что до конца года штат специалистов вырастет до 200 человек.

Социальные участковые призваны помочь гражданину получить положенные ему льготы, а их довольно много, ведь в Петербурге система соцобеспечения довольно развита. Например, на днях в городе были внесены изменения в Социальный кодекс, которые гарантировали выпускникам детских домов получение бесплатного социального сопровождения до того момента, как им исполнится 23 года. Также в документе появились новые социальные услуги, например, по уборке квартир.

Ранее в Петербурге была продлена программа выплаты материальной помощи для граждан, которые оказались в сложной ситуации.

Зачастую граждане не знают обо всех положенных им льготах или в силу своего состояния здоровья не имеют возможности ходить по инстанциям и оформлять их. В таких случаях людям и помогает социальный участковый. За первую неделю своей работы специалисты оформили свыше 600 индивидуальных программ, еще две тысячи человек, оказавшихся в сложной ситуации, получили срочную помощь.