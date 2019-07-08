Водители, покупая новые антирадары, рискуют здоровьем и свободой

На различных сайтах стали активно предлагать новые устройства - совсем дешево, - которые якобы позволят скрыть автомобиль от камер фотовидеофиксации. По обещаниям торговцев, эти устройства достаточно воткнуть в прикуриватель, чтобы автомобиль стал невидим для камер. Однако использование таких устройств может довести "счастливого" их обладателя до тюрьмы или больничной койки.

Практические тесты этих уникальных гаджетов провели программа "Главная дорога" на НТВ и канал "М24". Было закуплено несколько таких устройств. Они отличаются по цене. Чем больше в гаджете антенн, тем он дороже. Зато, как обещают продавцы, чем больше антенн, тем большую скрытность они обеспечивают автомобилю.

Надо сказать, что испытания на практике этих устройств не выдержали никакой критики.

То есть камеры фотовидеофиксации не только видели машину, но и успешно определяли ее скорость. При этом назвать эти устройства "пустышкой" нельзя. При включении гаджета навигаторы переставали определять местоположение машины. Наблюдались помехи в радиосигнале. То есть устройства подавали сигнал. И вот тут-то кроется опасность для водителя.

Но обо всем по порядку. От каких камер может скрыть скорость прибор, подающий радиосигнал? Только от тех, которые оборудованы радиорадарами. Как пояснил корреспонденту "РГ" генеральный директор одного из производителей таких камер Николай Абрамов, они работают, используя эффект Доплера. То есть по отраженному радиосигналу измеряют скорость автомобиля. Если навстречу такому сигналу на той же частоте будет отправлен сигнал большей мощности, то эффект смажется и скорость не определится. Но помимо камер с радиорадаром у нас используются в огромном количестве и другие. Например, с лидарами. Они вычисляют скорость автомобиля, оценивая изменение расстояния до него по времени прохождения в серии лазерных импульсов. А есть еще камеры, которые вычисляют скорость по видеоряду, восстанавливая пространственное положение номерного знака по его размеру или же опираясь на заранее вычисленную пространственную калибровку, позволяющую получить положение транспортного средства в плоскости дороги по координатам "на экране", таким образом, прохождение машины в области контроля камеры формирует отрезок траектории "на дороге", по которому можно вычислить скорость.

Работа такого прибора, который подавляет сигнал радара, сродни работе микроволновой печи с открытой дверцей

Также есть камеры, которые вычисляют среднюю скорость. Они фиксируют время проезда под первым устройством в начале контролируемого участка и время проезда под вторым устройством в конце участка. Расстояние известно - вычислить среднюю скорость проблем не составляет (здесь также могут применяться методы уточненной локализации машины в кадре - если камеры имеют достаточно протяженную область обзора, важно локализовать транспортное средство не просто "в области контроля", а "привязать" его к конкретному метру такого участка методами пространственного сопоставления, упомянутыми ранее).

Что же касается радиосигнала, то есть довольно дорогие устройства, которые "повторяют" в радиоэфире зондирующие импульсы на тех же частотах, добавляя к ним специфические частотно-временные искажения, так, чтобы радару нельзя было понять, как далеко находится цель и как быстро она движется. Такие устройства запрещены к использованию по закону о радиосвязи.

Гаджеты, которые предлагают ушлые интернет-продавцы, выдают постоянный сигнал. Даже по словам продавцов, они создают так называемый "белый шум", то есть постоянные радиопомехи. Если учесть, что даже один радар может работать в широком диапазоне частот, то чтобы его заглушить, такой прибор должен использовать весь возможный диапазон, притом с высокой мощностью. Как пояснил Николай Абрамов, работа такой "глушилки" сродни работе микроволновой печи с открытой дверцей. Водитель при работе такого прибора может в буквальном смысле "вскипеть" по дороге.

Как пояснил адвокат Лев Воропаев, за использование подобных устройств у нас предусмотрено несколько статей Кодекса об административных правонарушениях, которые определяют наказание для физических лиц в виде штрафа от тысячи до пяти тысяч рублей с конфискацией незаконно используемой аппаратуры.

По какой статье будет квалифицировано простое включение такого гаджета в прикуриватель, решит судья. Но незаконное использование частот может привести и к более серьезной ответственности. А именно - уголовной. Применение "глушилок" при попадании в специальные диапазоны может быть расценено как диверсия. Ведь сигнал может заглушить не только радары камер фотовидеофиксации нарушений, но и другие радиочастотные средства, в том числе радиокоммуникации военных и ФСБ. А за это предусмотрен срок до 15 лет заключения. Вряд ли большинство водителей знает, где расположены объекты связи, обеспечивающие безопасность государства.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"