Все федеральные дороги покроют сотовой связью

Правительство готовит более 20 законопроектов в области цифровой экономики. Их влияние на нашу жизнь 8 июля обсудили на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Нужно набирать скорость внедрения позитивных изменений в стране и менять регуляторную среду", - отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Аукционы позволяют экономить при проведении интернета в отдаленные части страны. Снижение стоимости уже сейчас составляет 50 процентов

По его словам, в разных регионах России можно наблюдать оптимистичные тенденции в этом направлении. В Нижнем Новгороде, например, в медучреждениях используется система распознавания речи. А в Пермском крае благодаря технологиям интернета вещей уменьшаются расходы на электроэнергию.

На днях в Госдуму внесен законопроект, обеспечивающий безопасность и удобство при использовании электронной подписи, а также пересматривающий правила работы удостоверяющих центров. "Если за бумажные паспорта отвечает МВД, то электронная подпись - это базовая история в цифровом мире. За нее отвечают удостоверяющиеся центры. Без полного доверия к этим центрам невозможно двигаться дальше", - сказал Максим Орешкин.

Для повышения доверия предлагается поднять планку требований к удостоверяющим центрам, в том числе через требования к капиталу, наличию филиальной сети и репутации руководства.

"Прежде всего это дистанционное хранение, включая электронные подписи - так называемая облачная электронная подпись. Это, конечно, сильно повысит удобство ее использования. К этому законопроекту есть ряд вопросов, их обязательно нужно обсуждать, но этот законопроект требует скорейшего принятия, поскольку он создает инфраструктурную основу для решения множества смежных вопросов", - заметил Максим Орешкин.

В Госдуме, сказал министр, обсуждают создание электронных дубликатов бумажных документов и их постоянное хранение. Сейчас еще нет понимания, какую силу имеет электронный документ по истечении срока действия сертификата электронной подписи. На него нельзя полагаться. Планируется обсудить, кто и как должен создавать электронный дубликат, какие требования предъявить к этому человеку и какую он несет ответственность.

Глава минкомсвязи Константин Носков рассказал о планах покрыть все автодороги федерального назначения сотовой связью к 2024 году, а также обеспечить интернетом 98 процентов жителей России.

Для экономии средств при проведении интернета в отдаленные части страны было решено обратиться к аукционам. Уже сейчас проведено 17 аукционов по 17 регионам, снижение начальной цены по ним составило больше 50 процентов. "Победители аукционов должны не только подключить социально значимые объекты, которых более 80 тысяч по всей стране, но и оказывать услуги по передаче данных", - сказал Константин Носков.

А государство берет на себя расходы по оплате интернет-трафика при подключении Глобальной сети в школах, фельдшерско-акушерских пунктах, пожарных бригадах и других объектах.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов обратил внимание на то, что в стране есть все возможности для реализации новых программ в сфере цифровой экономики.

"У нас стоимость одного гигабайта мобильных данных в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 раз, чем в США, в 17 раз, чем в Южной Корее. И 86 процентов населения России пользуются интернетом каждый день", - сказал Максим Акимов.

Но ведущую роль должны играть вопросы защиты персональных данных, акцентировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Главное на пути к тотальной цифровизации - не нарушить права граждан. "Навязывать технологии, особенно то, что касается личности человека, ни у кого задачи нет, и мы должны это помнить", - заключил Вячеслав Володин.