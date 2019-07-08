Выступления атлетов Беларуси на Евроиграх превзошли ожидания зрителей

Дополнительный оптимизм итогам международных состязаний придают их сокрушительные итоги. Вот и результаты выступления в конце июня белорусских атлетов на II Европейских играх в Минске превзошли ожидания болельщиков. С этой приятной новости начал 8 июля подведение итогов прошедшего континентального спортивного парада в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси, шеф миссии на европейских играх Вячеслав Дурнов.

Спортивный эксперт не стал скрывать, что перед стартом состязаний была установлена планка для внутреннего пользования: выступить не хуже, чем на первых играх в Баку в 2015 году. Тогда, напоминает агентство, атлеты РБ завоевали 43 медали. Однако итоги минских состязаний доказали: нет предела для совершенства. Белорусские атлеты вошли в число лидеров европейского и мирового спорта, завоевав 69 медалей: 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых наград.

Первое место в медальном зачете заняли российские атлеты, собрав урожай из 109 медалей. Белорусская сборная с 69 наградами стала заслуженным серебряным призером игр. И все равно это самый крупный успех белорусских атлетов на международных стартах.

Правда, уточняют спортивные эксперты, и команда хозяев на спортивном форуме была одной из самых многочисленных. Честь белорусского флага отстаивали 221 спортсмен на 12 спортивных объектах, включая олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену" и Дворец спорта.

Высокую конкуренцию на прошедших состязаниях отметил и главный тренер белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, хотя его бригада стала самым "золотым" видом спорта для республики: десять наград, из которых половина - самой высшей пробы.

По словам наставника сборной, это была битва с погодными условиями, битва характеров людей, технического исполнения. Тренер убежден, что даже те члены команды, которые занимали шестые-седьмые места, в скором времени могут претендовать на награды чемпионата мира и Олимпийских игр. "Выступать на домашней арене очень ответственно. Ровно через шесть недель стартует чемпионат мира, где будет серьезнейший отбор, и белорусские атлеты должны вновь доказывать, что они являются одними из лидеров мировой гребли", - утверждает Шантарович.

Остается только напомнить, что четыре тысячи спортсменов из 50 стран разыграли в белорусской столице в последней декаде июня 200 комплектов наград. В программе II Европейских игр были проведены соревнования по 15 видам спорта, в восьми из которых были квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Официальный девиз белорусских игр - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты") а логотип - "папараць-кветка" (цветок папоротника), несущий символическое значение в культуре славян. А талисманом игр выступил очаровательный лисенок по имени Лесик. В нем было что-то от мечтательного героя Экзюпери и от щедрости славянского духа, признавали многие свидетели этого спортивного триумфа.