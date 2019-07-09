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Рубрика: Легковые авто

Авторынок России: более половины всех продаж приходится на пять брендов

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты "Авито Авто" подвели итоги развития автомобильного рынка России во втором квартале 2019 года.

Средняя цена автомобиля выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 374 000 рублей. Рост цен зафиксирован в 16 крупнейших городах: от 2,3% в Перми до 11,1% в Омске.

Чаще всего, как и год назад, россияне приобретали отечественные модели (Lada Priora остается безусловным лидером) и только в семи городах иностранные модели заняли первые места по объему продаж.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Priora лидирует в Челябинске, Ульяновске, Саратове, Самаре, Краснодаре, Воронеже и Волгограде. А вот Lada-2114 Samara заняла первое место в Уфе, Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске и Екатеринбурге. В Тольятти чаще всего покупают Kalina, а в Омске - ВАЗ-2110. Еще в семи городах автомобилисты предпочитают иномарки.

В Барнауле, Красноярске и Новосибирске, расположенных ближе других к азиатским рынкам, первое место досталось Toyota Corolla; в Москве и Санкт-Петербурге популярнее всех "американец" Ford Focus; в Ростове-на-Дону первенствует Hyundai Accent, a в Тюмени - Daewoo Nexia.

За год Priora упрочила статус самого популярного автомобиля в городах, отобрав первое место у Lada-2114 Samara в Волгограде и Саратове и у ВАЗ-2110 в Челябинске. В Барнауле ВАЗ-2107 уступил лидерство Toyota Corolla.

Кроме Priora в первую десятку по продажам входят еще восемь российских моделей, среди которых самая доступная модель - ВАЗ-2107. Единственным зарубежным автомобилем, вошедшим в этот рейтинг, причем самым дорогим, стал Ford Focus. Из сегмента кроссоверов в топ-10 попала Lada 4x4.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Cреди брендов лидируют Lada, Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford. Суммарно на эти пять автомарок пришлось 53% всех продаж на рынке. Первое место занял ВАЗ, самый доступный автобренд в топ-5, однако остальные лидирующие марки - иностранные: Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford. Сделки по машинам других российских производителей малочисленны: доля ГАЗа составила 3,4%, УАЗа - всего 1%.

Как и год назад, больше всего покупали модели среднего и малого классов, на третьем месте - кроссоверы, за ними следуют большие семейные автомобили. На эти четыре сегмента пришлось 83,8% продаж за весь квартал.

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#Lada #Toyota #Hyundai #Ford