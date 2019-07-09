Беларусь в период Европейских игр посетили 35 тысяч туристов

Министр спорта и туризма Беларусь Сергей Ковальчук заявил, что на Европейские игры в страну приехали около 35 тысяч иностранных туристов.

Европейские игры прошли в белорусской столице с 21 по 30 июня. На мультиспортивном форуме выступали около 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы.

"Мы сегодня видим официальную цифру - 35 тысяч туристов. Это без учета тех людей, которые приезжали в страну сами", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, официально было продано 213 тысяч билетов на Европейские игры, из них 12,7 тысячи было продано иностранным туристам.

Глава минспорта добавил, что были приглашены различными общественными организациями еще около 7 тысяч иностранных представителей для участия в мероприятиях соревнований, билетные туроператоры привлекли 15 тысяч организованных туристов. "Это мы не берем жителей ближнего зарубежья: России, Украины, Казахстана", - заметил он.

Наследие II Европейских игр еще много лет будет работать на благо Беларуси, уверен Сергей Ковальчук. Обновленный автобусный парк и студенческая деревня добавят комфорта прежде всего жителям столицы, а вот спортивное оборудование направят в регионы.

Напомним, Белорусские атлеты вошли в число лидеров европейского и мирового спорта, завоевав 69 медалей: 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых наград.