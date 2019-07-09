С тех пор, как 16-летний пианист победил на конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018, прошел почти год. С тех пор в жизни Ивана многое изменилось - он стал известен, дает много концертов, выступая по всей стране. А что при этом изменилось в нем самом? На прошлой неделе Иван Бессонов играл на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, где с ним встретился обозреватель "РГ".

Иван, вдали от столицы сложнее выступать, чем в ней самой?

Иван Бессонов: Знаете, я всегда замечал, что люди, живущие далеко от Москвы, чутче к музыке, а в мегаполисах слушателя зацепить одной лишь музыкой сложно, и выступления "классиков" становятся шоу. Я всегда, и в Москве, и на концертах по России, сосредоточиваюсь прежде всего на звучании и не примешиваю в него артистические приемы.

На мои концерты часто приходят не послушать музыку, а посмотреть на Бессонова

Вы не чувствуете, что после победы на "Евровидении" стали…

Иван Бессонов: Популярней? Совсем нет, на улице меня еще, слава богу, не узнают. Да, на мои концерты иногда приходят не столько слушать, сколько смотреть на Бессонова. Да я и сам такой - ради любопытства не отказался бы прийти поглядеть на какую-нибудь футбольную звезду.

Вот и на фестиваль, где играют поп-музыку, приехали.

Иван Бессонов: А что, нормально. Да, играть на воздухе сложнее, чем в зале, там тишина, а тут птицы поют, машины ездят - зацепить слушателя надо постараться. Но профессионал должен всюду чувствовать себя хорошо.

А ваших любимых "Битлз" тут сыграть не хочется?

Иван Бессонов: "Битлз" мне, конечно, безумно нравятся, как и "Квин", я этих ребят переслушал от и до несколько лет назад. Но играть поп-музыку никогда не тянуло. Джаз - да, я иногда сижу дома и наигрываю какие-нибудь вариации, импровизации. Свингую понемногу...

Дома у вас сплошь музыканты. Мать и братья - скрипачи, отец - композитор и звукорежиссер. Музыка, наверное, не умолкает...

Иван Бессонов: Ох, это кошмар. Сидишь иногда, занимаешься какой-нибудь тихой лиричной вещью, а за стенкой в полный звук соль-мажорные гаммы на скрипке. И крики родителей в адрес бедного брата Никиты, который не там на струну пальчик поставил…

А у вас занятия музыкой что-то развили, кроме слуха?

Иван Бессонов: Наверное, терпение, умение вживаться в материал. У каждого музыканта тут свои способы. У меня это долгая работа над произведением, иногда что-то начинает получаться только через год активной игры. Потому что произведение должно расти вместе с тобой, открываться постепенно. Бах, например, никогда не дается мне сразу. Но уж когда дастся - это настоящее счастье! В принципе, я счастлив жить в классической музыке, играть то, что играю. Не знаю, чем еще мог бы я заниматься в жизни. В футбол играть?

А что, рост у вас вполне футбольный, вратарский. В игре - не в воротах стоите?

Иван Бессонов: Нет. Я же играю в футбол ради беготни, разрядки. Заниматься классической музыкой - дело напряжное, приходится все время держать себя в узде, а тут носишься, пинаешь мяч, орешь! И вам лучше не слышать, что я ору.

Наверное, такая разрядка для вас будет чем дальше, тем актуальнее.

Иван Бессонов: Да, мой график стал гораздо жестче, чем раньше. С одной стороны, это плюс, это та самая практика. А с другой… Когда концерты были редкими, было время готовиться к ним, концентрироваться на том, что ты будешь играть, а сейчас, когда идет такая "мясорубка", выступаешь по нескольку раз в день, то выплываешь уже на каком-то артистизме, на эмоциях. Сил не хватает, я ведь живой человек.

Физических сил?

Иван Бессонов: Не физических, мне все-таки не сто лет, а 16. Моральных сил. Не хватает уединения, я всегда среди людей. Но к этому надо привыкать, принимать как необходимое. Про игру на инструменте не говорю, там я ухожу совсем в другое измерение.

До инструмента иногда надо еще добраться.

Иван Бессонов: Да, вчера рейс в Екатеринбург задержали, мы 6 часов сидели в аэропорту. Вылетели из Москвы в ночь, а сегодня надо будет три раза выйти на сцену. А завтра обратно - сдавать ОГЭ по английскому.

У вас проблемы с английским?

Иван Бессонов: Можно я промолчу? Язык ведь учить надо. Да, я иногда сажусь, 2 часа зубрю, встаю из-за стола с кипящей головой - все, не могу больше, остальное завтра. А завтра… завтра учишь уже концерт Рахманинова.