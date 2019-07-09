Более 200 мигрантов задержаны в Мексике по пути в США

В южном мексиканском штате Чьяпас задержаны 228 мигрантов, которые направлялись в США. Люди были спрятаны в кузове трейлера, который якобы перевозил газированные напитки.

Об этом в понедельник сообщило министерство безопасности и гражданской защиты Мексики. Мигранты являются уроженцами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Все они задержаны, как и те, кто их перевозил, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до шести тысяч солдат нацгвардии. Минобороны Мексики также сообщило о развертывании по всей стране более 20 тысяч человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.

Отметим, что с начала этого года в Мексике были задержаны более 100 тысяч иностранцев, из них 77,5 тысячи были депортированы на родину.