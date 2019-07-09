Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ

Бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс призналась, что получила крупную компенсацию от News Group Newspapers Руперта Мердока по делу о прослушивании телефонных разговоров. Точная сумма выплаты не называется, Миллс характеризовала ее как "наивысшую".

Против медиакорпорации были выдвинуты обвинения в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь. Судебные процессы длились почти десять лет. Всего выплаты должны получить еще 90 человек, передает Sky News.

В суде Миллс и ее сестра заявили, что замечали странную активность в своих телефонах, а затем репортеры и фотографы начали их преследовать в неожиданных местах, узнавая об их планах. News Group Newspapers не взяла на себя ответственность за предполагаемый взлом телефонов истцов, но принесла им "искренние извинения" и пообещала выплатить компенсации.

Издание прекратило свою работу в июле 2011 года, после того, как выяснилось, что для репортеров обычной практикой было прослушивать телефоны не только знаменитостей, но и простых британцев, жертв преступлений и их родственников. Кроме того, всплыли случаи подкупа полицейских для получения информации.

В том числе супруга экс-премьера Великобритании Тони Блэра подавала в суд на News Group Newspapers, подозревая, что ее телефон прослушивался.

Ранее бывший главный редактор News of the World Энди Коулсон получил 18 месяцев тюрьмы за прослушку телефонов королевской семьи.