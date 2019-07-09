Новости

Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США 02:01
Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ 02:01
Ливень в Вашингтоне затопил метро и частично Белый дом 01:18
В венском метро появились ароматические поезда 00:37
В Тбилиси проходят сразу четыре акции протеста 08.07.2019
В России рухнули продажи Chevrolet Niva 08.07.2019
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ 08.07.2019
Путин распорядился провести в 2020 году Год памяти и славы 08.07.2019
Хорватия начала вступление в зону евро 08.07.2019
Мужчина упал с "Парящего моста" в Зарядье 08.07.2019
Алексей Сутормин стал игроком "Зенита" 08.07.2019
В Краснодарском крае резко испортится погода 08.07.2019
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС 08.07.2019
Порошенко пообещал "дать в морду" тем, кто кричал ему "Позор!" 08.07.2019
Девять станций "красной" ветки метро закроют на неделю 08.07.2019
Из Карантинной бухты возле Херсонеса уберут военные корабли 08.07.2019
В Крыму ученые начали испытания установки для сбора воды из воздуха 08.07.2019
В КБР 14 полицейских арестованы за взятки и участие в ОПГ 08.07.2019
Экс-глава "Формулы-1" признался, что готов отдать за Путина жизнь 08.07.2019
Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы 08.07.2019
В Анапе тренера обвинили в гибели подростка во время купания в море 08.07.2019
Москва стала самым зеленым мегаполисом мира 08.07.2019
Виктор Фархутдинов назначен главным тренером сборной России по боксу 08.07.2019
Аксенов назвал запугиванием уголовную статью за непризнание Крыма украинским 08.07.2019
Колокольцев проверил работу отдела МВД по вопросам миграции в Люберцах 08.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 02:01
Рубрика: Культура

Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ

Хизер Миллс. Фото: Kirsty O'Connor/PA via AP Хизер Миллс. Фото: Kirsty O'Connor/PA via AP
Хизер Миллс. Фото: Kirsty O'Connor/PA via AP

Бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс призналась, что получила крупную компенсацию от News Group Newspapers Руперта Мердока по делу о прослушивании телефонных разговоров. Точная сумма выплаты не называется, Миллс характеризовала ее как "наивысшую".

Фото: iStock
В Италии туристам выплатят компенсацию за испорченный из-за дождя отдых

Против медиакорпорации были выдвинуты обвинения в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь. Судебные процессы длились почти десять лет. Всего выплаты должны получить еще 90 человек, передает Sky News.

В суде Миллс и ее сестра заявили, что замечали странную активность в своих телефонах, а затем репортеры и фотографы начали их преследовать в неожиданных местах, узнавая об их планах. News Group Newspapers не взяла на себя ответственность за предполагаемый взлом телефонов истцов, но принесла им "искренние извинения" и пообещала выплатить компенсации.

Издание прекратило свою работу в июле 2011 года, после того, как выяснилось, что для репортеров обычной практикой было прослушивать телефоны не только знаменитостей, но и простых британцев, жертв преступлений и их родственников. Кроме того, всплыли случаи подкупа полицейских для получения информации.

В том числе супруга экс-премьера Великобритании Тони Блэра подавала в суд на News Group Newspapers, подозревая, что ее телефон прослушивался.

Ранее бывший главный редактор News of the World Энди Коулсон получил 18 месяцев тюрьмы за прослушку телефонов королевской семьи.

Культура Музыка Поп-музыка Общество Ежедневник Светская хроника Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Суд Пол Маккартни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии