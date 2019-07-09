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Фильм про Джокера с Фениксом не будет иметь отношения к комиксам DC

Новости
    09.07.2019, 16:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Грядущий фильм о злодее из вселенной DC Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли не будет ориентироваться на комиксы. Совсем.

Об этом рассказал режиссёр картины Тодд Филлипс, отметив, что понимает: такое решение понравится далеко не всем фанатам серии.

"Мы просто написали свою версию истории о том, откуда взялся Джокер. Мне было интересно сделать так. Мы вообще делаем кино не про Джокера, а о том, как появился Джокер. Об этом человеке", - приводит слова режиссёра Empire.

Филлипс также выразил своё восхищение исполнителем главной роли, подчеркнув, что Феникс - выдающийся актёр.

"Джокер" выйдет в России одновременно с другими странами 3 октября.

Про трейлер фильма мы писали здесь.

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