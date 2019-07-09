ГАЗ сертифицировал преемника "Садко"

Скоро в продажу поступит долгожданная "газовская" модель - полноприводный грузовик "Садко Next". "Группа ГАЗ" наконец-то сертифицировала новинку. Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) дает возможность реализовывать автомобиль как в России, так и в других странах ЕАЭС. Предварительная стоимость автомобиля в базовом исполнении - около 2 000 000 рублей.

"Садко Next" является новым поколением легендарного ГАЗ-3308 "Садко" и имеет капотную компоновку, что важно для армейского использования. Кабину для преемника взяли от среднетоннажного грузовика "ГАЗон Next", но вместо модной "некстовской" оптики здесь применены утилитарные "кругляши" с классическими "советскими" подфарниками, которые не боятся попадания воды. В стандартном исполнении кабина вмещает трех пассажиров, в двухрядном - семь.

Судя по документу, "Садко Next" получил заводской индекс С41А23. Сертификацию прошёл грузовик в исключительно одной модификации с турбодизелем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, мощностью 149 л.с., крутящим моментом 490 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач (управляется джойстиком). Объем стандартного топливного бака составляет 95 литров, за доплату доступен второй бак такого же объема.

Внедорожный грузовик обладает хорошей геометрией, высоким дорожным просветом в 315 мм, понижающей передачей, блокировками обоих межколёсных дифференциалов и системой подкачки шин. "ГАЗон Next" помимо кабинного модуля, мотора, коробки поделился рулевым механизмом и подвеской.

От старого ГАЗ-3308 "Садко" (выпускается с 1999 года) после доработки взяли раму, мосты и колеса. Управление раздаточной коробкой (включение переднего моста или понижающей передачи) здесь осуществляется при помощи кнопок на панели приборов. В автомобиле применено новое рулевое управление интегрального типа. В сочетании с модернизированной передней подвеской оно обеспечивает высокую информативность, хорошую управляемость, плавность хода и устойчивость на дороге.

Машина оснащена полностью пневматической тормозной системой, которая обеспечивает эффективное замедление с небольшим усилием на педаль тормоза. Благодаря возможности подкачки воздуха от компрессора система сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации. Предусмотрен вариант применения коробки отбора мощности - как на коробке передач, так и на раздаточной. Это дает возможность одновременно устанавливать лебедку и большое количество специальных надстроек.

Снаряженная масса грузовика - от 4230 до 4400 кг для обычной машины или от 4420 до 4590 кг для машины с лебедкой. Полная масса - 6850 кг, то есть грузоподъемность варьируется от 2260 до 2620 кг в зависимости от модификации. Также автомобиль способен дополнительно тащить за собой прицеп массой до 2650 кг.

Длина "проходимца" с бортовым кузовом составляет 6270 мм в обычном состоянии и 6530 мм - с установленной в переднем бампере лебедкой, ширина - 2345 мм, высота - 2655 мм (по кабине) и 2800 мм (по тентовому верху). Колесная база - 3770 мм, колея передних/задних колес - 1830/1785 мм.

Напомним, премьера прототипа "Садко Next" состоялась в далёком 2014 году на выставке "CTT", а осенью 2018 года прошла повторная демонстрация уже предсерийного экземпляра в рамках международной коммерческой выставки автотранспорта "IAA" в Ганновере (Германия).