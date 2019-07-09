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09.07.2019 18:16
Рубрика: Российский автопром

"Газель" первой получит электронный паспорт как серийный автомобиль

Текст: Владимир Баршев
ГАЗ первым из автопроизводителей начинает серийный выпуск коммерческих транспортных средств с электронным паспортом. До этого момента производители и импортеры оформляли электронный ПТС на коммерческие автомобили в единичном порядке.
Автобусы "ГАЗель NEXT" на территории Горьковского автозавода. Фото: Олег Золото/РИА Новости Автобусы "ГАЗель NEXT" на территории Горьковского автозавода. Фото: Олег Золото/РИА Новости
Автобусы "ГАЗель NEXT" на территории Горьковского автозавода. Фото: Олег Золото/РИА Новости

Такой чести удостоились две модификации автомобилей "ГАЗель NEXT" - грузовые цельнометаллические фургоны и 22-местные микроавтобусы. Их счастливые приобретатели не получат больше на руки синих бумажных простыней с перечнем данных автомобиля. Все данные теперь в электронной базе, которой будут пользоваться страховщики для оформления полиса ОСАГО и сотрудники ГИБДД при постановке машин на учет.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Автомобили с электронными ПТС будут поступать в продажу через дилерские центры ГАЗа на территории всей России, а в ближайшей перспективе - и в других государствах-членах ЕАЭС.

Генеральный директор АО "Электронный паспорт" Илья Минкин рассказал, что "к настоящему времени в России оформлено более полутора тысяч электронных паспортов". "В последнее время мы наблюдаем ускорение процесса, что связано с активизацией участников системы электронных паспортов в связи с приближением даты окончания переходного периода - 1 ноября 2019 года", - заявил Минкин.

По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Фото: iStock
В России оформлена первая сделка с использованием электронного ПТС

В свою очередь Госавтоинспекция будет выдавать бумажные ПТС взамен утраченных или пришедших в негодность бумажных ПТС, а также на единично ввезенные транспортные средства. Но у каждого автовладельца будет возможность завести электронный ПТС по собственному желанию с 1 ноября. Реестр организаций, которые смогут оформлять электронные ПТС, готовится Минпромторгом. Предполагается, что в него войдут операторы техосмотра и испытательные лаборатории.