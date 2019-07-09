Георгий Джикия: Счастлив стать капитаном самого титулованного клуба России

Георгий, поздравляем с назначением. Хотя, если честно, другого решения по капитану никто и не ждал. Как вы эту новость восприняли?

Георгий Джикия: Конечно, было приятно, когда Олег Гергиевич объявил, что капитаном он выбирает меня, а вице-капитаном будет Роман Зобнин. Я очень рад и даже не знаю, как передать это словами. Такое в жизни нечасто бывает, и не с чем сравнивать. Да, я был капитаном в "Локомотиве-2", но сейчас я испытываю совсем другие чувства - капитан самого титулованного клуба России, московского "Спартака". Запредельные эмоции, и я очень счастлив.

Сначала Олег Кононов анонсировал выборы капитана, потом решил назначить его сам. В это время в команде тема как-то обсуждалась?

Георгий Джикия: Нет. Мы готовились в обычном режиме и лишь ждали, что и когда произойдет. Все шло своим чередом, и вот сегодня объявили на тренировке.

Повязку вы носили и во второй половине прошлого сезона, так что с ролью капитана, в принципе, знакомы.

Георгий Джикия: Все равно это разные вещи, когда ты не основной капитан, если можно так сказать. Надеюсь, с первого тура, с ближайшей игры против "Сочи" это ощутить.

В прошлом сезоне на фанатской трибуне "Спартака" появился баннер "Джикия - наш капитан". Как его восприняли?

Георгий Джикия: Конечно, я видел этот баннер, и мне было очень приятно. Но и чуть неловко. Я такого не ожидал, понятное дело. У нас в команде был капитаном Денис Глушаков, а я и Роман Зобнин были его ассистентами. То есть было двоякое чувство. Неловко, но и приятно, что болельщики видят меня так.

Вы ведь понимаете, что капитанство - это не только оценка вашей игры на поле, но и лидерских, человеческих качеств?

Георгий Джикия: Конечно, вы правильно сказали. Это не только 90 минут игры, но и быт. Футбол - такой вид спорта, в котором мы больше времени проводим друг с другом, чем со своими семьями. Есть много факторов, и очень приятно, что меня выбрали. Надеюсь, что я оправдаю все ожидания главного тренера, клуба и болельщиков.

А что хочет от вас главный тренер? Обсуждали с ним свои обязанности?

Георгий Джикия: Нет, этот разговор еще будет. Все только сегодня произошло. В любом случае до начала сезона сядем и переговорим. В любом случае мои обязанности как капитана - быть мостиком между тренерским штабом и командой. Доносить какие-то командные вопросы и идеи до тренера, и вместе, и только вместе, двигаться вперед. Я надеюсь, что у нас все получится. Отличный коллектив, ребята все хорошо воспринимают - и на критику нормально реагируют, и, когда подбадриваешь, особо в эйфорию не впадают. В команде все отлично, а дальше посмотрим.

Продолжение беседы с Георгием Джикия читайте в ближайшие дни.