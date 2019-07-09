Honda CR-V намекнул, что изменится в ходе рестайлинга

На востоке США были сфотографированы несколько прототипов рестайлингового Honda CR-V. Предполагается, что кроссовер 2020 модельного года дебютирует в четвёртом квартале.

Уверенно можно говорить о том, что Honda CR-V будет отличаться новой бамперной группой, выполненной в более агрессивном дизайнерском ключе. Также автомобиль получит обновлённую решётку радиатора с пересмотренной уменьшенной площадью сотовидной сетки и увеличенной в толщину хромированной поперечиной.

Кроме того, следует обратить внимание на капот прототипа, практически полностью обклеенного камуфляжной плёнкой: он имеет более заметные выштамповки, которые заканчиваются у внутренней части головной оптики, в то время как у актуальной версии их линия направлена в центр фары.

Сзади, кроме бампера, у модели может измениться крышка багажника и составная часть крыла, расположенная аккурат под C-стойкой. Также будет изменено оформление выхлопной системы: патрубки круглой формы уступят место трапециевидным.

Honda CR-V - одна из двух моделей японского автопроизводителя, оставшихся после реструктуризации бизнеса марки в России. В нашей стране кроссовер предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и 186-сильным мотором объёмом 2.4 литра. Оба сагрегатированы с вариатором. Все комплектации полноприводные. Цена на Honda CR-V стартует от 2 134 900 рублей.