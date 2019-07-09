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09.07.2019,  
10:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Индия получит российские С-400 "Триумф" к 2024-2025 году

Индия получит российские зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" к 2024-2025 году. И таким образом будет завершена поставка ЗРС по контракту.

Фото: Владислав Сергиенко/ РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов. Первую С-400 отправят в течение одного года после получения авансового платежа. Так, Индия сможет получить "Триумф" в конце 2020 года или чуть позже. Каждый из четырех последующих комплектов будет отправлен с определенной периодичностью в течение последующих нескольких лет. И завершить контракт планируют к 2024-2025 году. С-400 будет поставлен Индии в полной комплектации.

Владимир Дрожжов также сообщил, что Индия получит не только С-400 "Триумф". Еще Дели для своих ВВС закупит 18 новых истребителей Су-30МКИ. Россия получила предложение и на поставку более 20 модернизированных истребителей МиГ-29 и запрос на модернизацию порядка 450 танков Т-90. Кроме того, две державы согласовали пути решения взаиморасчетов по контрактам на поставку фрегатов проекта 11356, и продвинулись в вопросах реализации совместных проектов по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова 200-й серии.

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству отметил, что согласована взаимоприемлемая схема расчетов, которая имеет сроки на все время действия подписанных контрактов. Она будет задействована и в ходе поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

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