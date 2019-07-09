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09.07.2019 17:07
Рубрика: В мире

Избрание Урсулы фон дер Ляйен председателем ЕК поставлено под вопрос

Текст: Александр Саможнев
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которую предложили на саммите ЕС в качестве нового председателя Еврокомиссии, столкнулась с неожиданным препятствием. За нее отказались голосовать "зеленые" в Европарламенте, сообщает газета Die Presse.
Фото: AP Photo/Markus Schreiber Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Фото: AP Photo/Markus Schreiber

"Почему мы должны поддерживать немецкого представителя. Ее имя всплыло лишь после того, как не удалось добиться компромисса по претенденту на пост руководителя Еврокомиссии. При этом в списки не попали политики, участвовавшие в предвыборной гонке", - отметила сопредседатель фракции "зеленых" Ска Келлер в Брюсселе. Кроме того, "зеленые" недовольны также и тем, что назначение фон дер Ляйен проводилось келейно без широкого обсуждения. В этой связи они призвали внимательнее относиться к соблюдению демократических процедур.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Примечательно, что критически к избранию Урсулы фон дер Ляйен относятся также немецкие социал-демократы. Они сигнализировали, что не поддержат ее при решающем голосовании в Европарламенте. "Мы придерживаемся единого мнения в этом вопросе", - уточнил руководитель делегации СДПГ Йенс Гайер. В свою очередь европейские социал-демократы выступают не столь категорично. Так, председатель фракции испанских социалистов Ираче Гарсия считает, что "сначала кандидата нужно выслушать по существу, а потом делать выводы".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Между тем Урсула фон дер Ляйен встречается в среду с руководителями всех фракций Европарламента, чтобы убедить их в готовности решать любые вопросы на посту главы Еврокомиссии. Она выступит с небольшой речью, а затем предстоит обмен мнениями.

Предположительно 16 июля состоится голосование в Европарламенте по кандидатуре Урсулы фон дел Ляйен. Однако с учетом позиции "зеленых" и неоднозначного мнения социал-демократов, возникли сомнения в ее избрании. Для этого нужно набрать простое большинство среди 751 депутата. Можно также предположить, что не все парламентарии примут участие в дебатах. Если политик не наберет нужного количества голосов, в течение месяца на очередном саммите ЕС будет предложена другая кандидатура. Утверждение ее состоится в сентябре на сессии Европарламента.

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