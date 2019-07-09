Избрание Урсулы фон дер Ляйен председателем ЕК поставлено под вопрос

"Почему мы должны поддерживать немецкого представителя. Ее имя всплыло лишь после того, как не удалось добиться компромисса по претенденту на пост руководителя Еврокомиссии. При этом в списки не попали политики, участвовавшие в предвыборной гонке", - отметила сопредседатель фракции "зеленых" Ска Келлер в Брюсселе. Кроме того, "зеленые" недовольны также и тем, что назначение фон дер Ляйен проводилось келейно без широкого обсуждения. В этой связи они призвали внимательнее относиться к соблюдению демократических процедур.

Примечательно, что критически к избранию Урсулы фон дер Ляйен относятся также немецкие социал-демократы. Они сигнализировали, что не поддержат ее при решающем голосовании в Европарламенте. "Мы придерживаемся единого мнения в этом вопросе", - уточнил руководитель делегации СДПГ Йенс Гайер. В свою очередь европейские социал-демократы выступают не столь категорично. Так, председатель фракции испанских социалистов Ираче Гарсия считает, что "сначала кандидата нужно выслушать по существу, а потом делать выводы".

Между тем Урсула фон дер Ляйен встречается в среду с руководителями всех фракций Европарламента, чтобы убедить их в готовности решать любые вопросы на посту главы Еврокомиссии. Она выступит с небольшой речью, а затем предстоит обмен мнениями.

Предположительно 16 июля состоится голосование в Европарламенте по кандидатуре Урсулы фон дел Ляйен. Однако с учетом позиции "зеленых" и неоднозначного мнения социал-демократов, возникли сомнения в ее избрании. Для этого нужно набрать простое большинство среди 751 депутата. Можно также предположить, что не все парламентарии примут участие в дебатах. Если политик не наберет нужного количества голосов, в течение месяца на очередном саммите ЕС будет предложена другая кандидатура. Утверждение ее состоится в сентябре на сессии Европарламента.