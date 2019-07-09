Каждая третья авария оформляется без ГИБДД

Сегодня практически каждая третья авария оформляется по упрощенному порядку без вызова сотрудников ГИБДД. То есть с применением Европротокола.

За 5 месяцев этого года Европротоколом при оформлении ДТП воспользовались более 360 тысяч автовладельцев, сообщают в Госавтоинспекции. Количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по Европротоколу, в России выросло на 71,4 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что Европротокол - это упрощенный порядок оформления аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Воспользоваться им можно, если в столкновении участвовали только два автомобиля, при этом оба владельца застрахованы по ОСАГО. Нет пострадавших и ущерб причинен только автомобилям участников ДТП. Важный фактор: имущество третьих лиц не пострадало. То есть, если один из автомобилей въехал в столб, забор или отбойник, то упрощенный порядок не применим.

В Госавтоинспекции напоминают, что с 1 июня 2018 года вступил в силу ряд новых правил. В частности, лимит по ОСАГО при оформлении ДТП по Европротоколу увеличен до 100 тысяч рублей.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области при фиксации ДТП техническими средствами контроля, обеспечивающими некорректируемую регистрацию информации, составляет до 400 тысяч рублей.

Для получения "повышенной" страховки водителям в этих регионах требуется использовать технические средства контроля, функционирующие на основе системы ГЛОНАСС, позволяющей установить факт аварии и координаты места нахождения транспортных средств в момент ее совершения. Но также можно воспользоваться приложением, установленным на смартфон. Сейчас работает приложение "ДТПЕвропротокол", разработанное Российским союзом автостраховщиков. Подобные совместимые приложения есть у некоторых страховых компаний. Каким пользоваться - выбор за автовладельцем.

Но без использования этих приложений или телематических устройств водители, попавшие в мелкие аварии в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, смогут рассчитывать на выплату по Европротоколу только в пределах 100 тысяч рублей.

При наличии разногласий между участниками ДТП, если авария фиксируется с помощью телематических устройств или приложений, ее также можно оформить без ГИБДД. Выплата будет в пределах 100 тысяч рублей. Если устройств нет, а разногласия есть, то необходимо вызывать сотрудников ГИБДД.

На всякий случай Госавтоинспекция напоминает, что на ее официальном сайте есть специальный раздел "Правила оформления ДТП", который содержит алгоритм действий водителей транспортных средств, попавших в дорожную аварию. Помимо интерактивного варианта, у пользователей сайта www.гибдд.рф имеется возможность скачать упрощенный вариант алгоритма действий в виде блок-схемы, которую можно распечатать в бумажном варианте.