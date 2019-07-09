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09.07.2019 11:01
Рубрика: В мире

Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем

Текст: Алексей Чуриков

Министерство иностранных дел КНР призвало США отказаться от продажи оружия Тайваню. Об этом в ходе брифинга заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает Reuters.

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В МИД КНР подчеркнули, что Пекин выступает "категорически против" подобных действий со стороны американской администрации.

Напомним, что в понедельник стало известно о том, что Госдепартамент США одобрил продажу оружия Тайваню на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. Если сделка получит дальнейшее одобрение со стороны властей США, то Тайвань на эту сумму получит 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.

В мире США В мире Восточная Азия Китай
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