Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем

Министерство иностранных дел КНР призвало США отказаться от продажи оружия Тайваню. Об этом в ходе брифинга заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает Reuters.

В МИД КНР подчеркнули, что Пекин выступает "категорически против" подобных действий со стороны американской администрации.

Напомним, что в понедельник стало известно о том, что Госдепартамент США одобрил продажу оружия Тайваню на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. Если сделка получит дальнейшее одобрение со стороны властей США, то Тайвань на эту сумму получит 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.