Кремль пока не принял решение по санкциям к Грузии

"Естественна такая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное единодушие на фоне беспрецедентного поведения грузинского телеведущего", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Госдумы по санкциям в отношении Грузии.

"Но решение принимается правительством и - в конечном счете - президентом", - напомнил представитель Кремля. "Пока решений не принималось", - подчеркнул он.

На вопрос о том, насколько обоснованы такие действия на основании такого повода, как высказывания телеведущего, пресс-секретарь президента сказал: "Еще вчера мы говорили, что подобные хамские выходки - не что иное, как производное от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику". "Это, с нашей точки зрения, безумно опасно", - сказал он.

На уточняющий вопрос, есть ли здесь ответственность грузинских властей, Песков сказал: "Безусловно. Мы же были свидетелями за последние недели целой серии событий русофобского, экстремистского характера".