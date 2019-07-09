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09.07.2019 18:09
Рубрика: Власть

Лавров: Предложения о встрече президентов не делают через Facebook

Текст: Алексей Чуриков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам неформальной встречи СМИД ОБСЕ в Словакии, прокомментировал идею президента Украины о проведении встречи в Минске в "расширенном формате". Трансляцию общения с прессой главы МИД РФ вел RT.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия проявляет готовность к рассмотрению различных предложений с целью прекращения конфликта на Востоке Украины. При этом Лавров дал понять, что по дипломатическим каналам Москва подобных инициатив не получала.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook", - подчеркнул Лавров. Кроме того, министр особо отметил, что подобные конкретные предложения должны следовать духу соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, зафиксировавших минские договоренности, а не подменять эти признанные переговорные инструменты.

"Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное. Упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей", - заключил Сергей Лавров.

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