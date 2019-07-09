Лидеры России и Беларуси выступили за развитие Союзного договора

Лидеры России и Беларуси пришли к единодушному решению сохранить Союзный договор, дополнив его выработкой дополнительных документов, которые названы "Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках Союзного договора". Об этом Александр Лукашенко заявил 9 июля на встрече с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает пресс-служба президента РБ.

"Мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор", - подчеркнул Лукашенко. Он пояснил, что в противном случае будет разрушено все, что создано за это время. А во-вторых, убежден он, договор актуален и сегодня. "Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать", - сказал президент, сделав акцент на том, что оба руководителя СГ отрицательно ответили и на вопрос о возможном вхождении Беларуси в состав России. "Нет такой необходимости. Мы решили, что должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения Союзного договора", - подчеркнул глава государства.

В то же время он дал понять, что в Союзном государстве многие акценты сместились наверх, и в очередной раз их планируется вывести на уровень президентов. В том числе, и по работе совместной рабочей группы. "Конечно же, есть принципиальные большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации союзного строительства. Есть вопросы текущие, без решения которых вообще нечего говорить об интеграции", - отметил белорусский лидер. Он сообщил также, что оба президента договорились, что, "решая стратегические вопросы, параллельно будут решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности".

Касаясь запланированной в этом месяце поездки двух президентов на Валаам, белорусский руководитель решил прояснить и эту ситуацию для любителей конспирологических теорий. Он дал понять, что во время посещения острова на севере Ладожского озера лидеры Союзного государства не собираются что-то тайно решать, напомнив, что предложение исходило от Владимира Путина. "Я ему благодарен, что он мне лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать", - резюмировал Лукашенко.