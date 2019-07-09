Первый демократ выбыл из предвыборной гонки в США

Член Демократической партии США 38-летний конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл завершил свое участие в предвыборной гонке. Это произошло после того, как его предвыборный штаб оценил шансы на победу, а также количество собранных средств на предвыборную кампанию.

"Мы должны быть честными по поводу своего участия в выборах", - признался политик каналу CNN. Суолуэлл добавил, что направит силы на переизбрании в палату представителей в ноябре 2020 года.

Рейтинг Суолуэлла составлял менее одного процента.

Напомним, 59-е выборы президента США также пройдут третьего ноября 2020 года. Съезд демократов, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле 2020 года. Республиканцы проведут свой съезд в августе будущего года. Действующий глава государства Дональд Трамп также будет баллотироваться на второй срок от республиканской партии.