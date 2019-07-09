Песков прокомментировал отмену телемоста Москва-Киев

В Кремле сожалеют, что телемост с Украиной отменили .

"Уверен, что все периоды новейшей истории в отношениях наших двух стран могли быть обсуждены", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В целом, мы безусловно сожалеем, что телемост не состоялся", - заметил он.

"Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, - оценил Песков. - Пока украинская сторона, видимо, не готова к этому".

"Общение людей никогда не может быть преждевременным... Это то общение, в котором рождается истина", - заключил представитель Кремля.