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09.07.2019 13:46
Рубрика: Власть

Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне

Текст: Кира Латухина

"Квазиконференцией" назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Глобальную конференцию в Лондоне, посвященную свободе прессы. МИД Великобритании отказало агентству Sputnik и телеканалу RT в аккредитации.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Безусловно, слышали, - сказал журналистам Песков. - Естественно, это может быть квазиконференция. Никакого серьезного обсуждения свободы прессы, когда журналистам отказывают, быть не может".

"Это яркое проявление абсурдности происходящего", - считает представитель Кремля. В некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает мероприятие, эта абсурдность приобретает регулярный затяжной характер, заметил он. "Мы можем только сожалеть в этой связи", - заключил Песков.

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