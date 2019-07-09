Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне

"Квазиконференцией" назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Глобальную конференцию в Лондоне, посвященную свободе прессы. МИД Великобритании отказало агентству Sputnik и телеканалу RT в аккредитации.

"Безусловно, слышали, - сказал журналистам Песков. - Естественно, это может быть квазиконференция. Никакого серьезного обсуждения свободы прессы, когда журналистам отказывают, быть не может".

"Это яркое проявление абсурдности происходящего", - считает представитель Кремля. В некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает мероприятие, эта абсурдность приобретает регулярный затяжной характер, заметил он. "Мы можем только сожалеть в этой связи", - заключил Песков.