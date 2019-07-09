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09.07.2019 17:20
Рубрика: Работа власти

Принят закон о бесплатных парковках для инвалидов во всех регионах

Текст: Татьяна Замахина

С 1 июля 2020 года люди с ограниченными возможностями и сопровождающие их водители смогут бесплатно пользоваться местами для парковки независимо от города проживания. Закон принят в окончательном чтении.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Закон касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус "бумажной" справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации, отметил ранее в разговоре с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: iStock
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Информация об инвалидности, "оформленной" на автомобиль, будет поступать из федерального реестра инвалидов.

Спикер Думы также отметил, что закон позволит людям с инвалидностью в полной мере реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны.

Дело в том, что сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов, если сведений об их автомобилях нет в реестре региона их пребывания.

- Получается, для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями реализовать свое право на бесплатную парковку, ему сначала надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность, - констатировал Володин.

Напомним, что не менее 10% мест (но не менее одного места) должно отводиться для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп.

#парковки