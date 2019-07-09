Приняты поправки против кражи квартир при помощи цифровой подписи

Как напомнил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью. А именно - посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника.

Сейчас существует риск получения неправомочным лицом ключа проверки, который может храниться на флэш-картах или CD-дисках, отметил он.

Недавно в СМИ освещался вопиющий случай, когда таким образом была украдена квартира в центре Москвы. Получив доступ к усиленной квалифицированной электронной подписи владельца недвижимости, "специалисты" удаленно подали от его имени документы на госрегистрацию перехода права на жилье. В итоге квартира была оформлена на другого владельца.

После принятия закона переход права на недвижимость на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов.

В противном случае ведомство не сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной форме, и они будут возвращены заявителю.

Таким образом, законопроект предоставит собственникам недвижимости гарантии, что без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению.