Лето не только сезон отпусков: "трудовой семестр" в самом разгаре, вакансии открыты для студентов, школьников и не только для них. О том, какие возможности поработать в летний период появляются в регионах, рассказывают корреспонденты "РГ".
Вышли на уборку
В Костромской области летняя трудовая смена для школьников началась еще в начале мая. Первыми к работе приступили участники экологических отрядов. Они вышли на уборку улиц Островского, Горького, Нижняя Дебря, переулков Мельничного и Короткого.
Как рассказали "РГ" в молодежном центре "Пале", ведущем комплектование трудовых отрядов, летом школьникам, в зависимости от возраста, предлагают трудоустройство либо в экологических, либо в ремонтно-строительных бригадах. "К работе допускаются ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Им необходимо оформить утвержденный пакет документов, принести справку от врача, согласие родителей и органов опеки. Школьники 14-15 лет работают на уборке города в качестве подсобных рабочих. Летом их рабочий день длится 2,5 часа. За десять дней можно заработать 2200 рублей", - сообщили организаторы.
Зарплата участников молодежных отрядов формируется из средств бюджета и доплат центра занятости.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на сезонную работу во время каникул, ежегодно городские власти обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с просьбой принять детей к себе на практику. Некоторые компании приглашают школьников уже несколько лет подряд. В зависимости от длительности рабочего дня и результатов усердные старшеклассники могут получить в месяц до 20 тысяч рублей.
В муниципальных экологических отрядах рабочий день начинается в девять часов утра. Дети, облаченные в сигнальные жилеты, берут в руки пакеты для мусора и отправляются очищать улицы города от бытовых отходов. Некоторые работают на прополке городских клумб и уборке скошенной травы. В 11.30 уходят домой. Ребята трудятся только в рабочие дни, суббота и воскресенье - выходные. Ежемесячно на улицы города выходит около 200 ребят.
По данным властей, спрос на такую работу очень большой: многие школьники, получив паспорт, стремятся помочь своим семьям либо хотят заработать деньги на карманные расходы.
Для студентов трудовое лето началось 24 мая. По данным администрации региона, в этом году в Костромской области сформировали 120 молодежных и 450 студенческих трудовых отрядов. В их состав вошло более 6000 студентов, которые трудятся в ремонтно-строительных, педагогических, сервисных, экологических, сельскохозяйственных и социально-реабилитационных бригадах. По итогам сезона в регионе выберут лучший студенческий и молодежный трудовой отряд.
Набор желающих в молодежные бригады продолжается. Специально для школьников и их родителей в молодежном центре "Пале" работает горячая линия. По телефону (4942) 31-81-98 можно получить подробную информацию о временном трудоустройстве.
Несколько секунд на регистрацию
В Ярославской области этим летом поработать и ощутимо заработать смогут больше 2,2 тысячи подростков от 14 до 18 лет. Это те ребята, которые трудоустраиваются через центры занятости и подразделения по молодежной политике областной и муниципальных администраций. Еще немалая часть школьников находят работу сами или с помощью родителей, поскольку всех желающих трудоустроить не получается, но количество "самозанятых" по понятным причинам учету не поддается.
С помощью административного ресурса трудоустраиваются в первую очередь ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Остающиеся вакансии, например, в Ярославле распределяются через сайт городского управления по молодежной политике. И уходят просто влет. Так, 3 июня ровно в 16.00 на этом сайте открылась запись в трудовой "ЯрОтряд" на июль и… закрылась через несколько секунд. Все вакансии были заняты моментально. Те, кому их не досталось, смогли повторить попытку только через месяц - 3 июля, когда открылась электронная запись на август.
Бороться есть за что: каждый трудоустроенный таким образом подросток получит за месяц работы (с учетом возрастных ограничений) 11280 рублей "грязными" плюс 1500 рублей материальной поддержки от центра занятости. Причем, в отличие от самозанятых, которые, как рассказали в областном департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике, подчас сталкиваются с обманом со стороны работодателя, трудоустроенные на бюджетные деньги так не рискуют. Кстати, устраивают этих ребят тоже, как правило, в бюджетные организации или на муниципальные предприятия, поскольку частники подростков берут к себе крайне неохотно.
Они работают на благоустройстве территорий и воинских захоронений, занимаются мелким косметическим ремонтом школ, уборкой помещений, делопроизводством, восстановлением библиотечных книг, оформлением экспозиций, помогают организовывать массовые культурно-досуговые мероприятия. В этом году ребят впервые привлекли к проведению соцопросов на улицах областного центра - для Ярославского института развития стратегических инициатив. Чтобы школяры смогли получать названную зарплату, из бюджетов области и Ярославля выделено 10 миллионов рублей.
Как выяснилось, коммерсанты предпочитают не связываться с трудоустройством несовершеннолетних не только из-за обязанности обеспечить им особые условия труда и сокращенный рабочий день. Некоторых беспокоят и другие аспекты. "Прочитал я несколько постов о том, как много подростков желают поработать и как мало есть мест для них, и задумался, - рассуждает потенциальный работодатель в группе "Подслушано в Ярославле". - Допустим, я мог бы с удовольствием платить 10-15 тысяч в месяц "мальчику на побегушках" - за несложные, но отнимающие время дела вроде похода в магазин, вытирания пыли или выноса мусора. Но как это организовать, чтобы не опасаться, что внезапно окажешься эксплуататором детского труда? Некоторые подростки - а особенно их родители - могут быть очень неадекватные…"
И все-таки те, кому не повезло с бюджетным трудоустройством, работу тоже находят. Курьерами, официантами, помощниками официантов, уборщиками и так далее. Правда, об оформлении и соблюдении подростковых трудовых норм речь в таких случаях, как правило, уже не идет.
- Я в прошлом году работала помощником официанта в одном из кафе, полную восьмичасовую смену, причем иногда трудилась по ночам, - рассказала бывшая соискательница работы для школьников Оксана. - Я хотела заработать, предлагала свои услуги, и меня никто не отговаривал. Никаких договоров со мной не заключали, но деньги заплатили, не обманули - 50 рублей за каждый час.
Деньги из бочки
Впрочем, лето открывает возможности для работы не только студентам и школьникам. К точкам разливного кваса в Белгороде в жару выстраиваются очереди, а в киосках - огромных бочках или апельсинах - в основном дамы элегантного возраста.
- Да не беспокойтесь вы за меня: эта бочка плохо проводит тепло, она ж деревянная, так что мне работать комфортно даже в 35 градусов на солнцепеке, - говорит продавщица кваса клиенту, пока коричневая жидкость набирается в прозрачную бутылку. - Я уже который год прошусь сюда работать на лето. Это для нас - пенсионерок - прекрасная возможность. В другое место - с оборудованием сложным - я и не пытаюсь устроиться, там надо не только руками, но и мозгами работать, а тут - лишь бы солнышко не пряталось.
Продажа кваса, мороженого, работа в летних кафе - все это позволяет увеличить доходы сотням горожан. А вот в селе с работой не так просто. Найти подработку на сезон люди пытаются и в сфере благоустройства, где нужны рабочие зеленого хозяйства, и в зонах отдыха, и на сельскохозяйственных предприятиях. К примеру, можно собирать ягоды. Белгородский фермер Виталий Бабенко на сбор садовой земляники набирает десятки людей: иначе ягода просто переспеет. Заработать в день здесь можно до тысячи рублей и больше - если научиться быстро и качественно собирать ягоды и сразу же расфасовывать их. У многих получается - и селяне довольны. Такого приработка может хватить на отдых всей семьей где-нибудь на море.
Между тем
О том, что лето лучше провести в городе, усердно работая, говорят даже молодые и не обремененные семьями люди. Продавец-кассир популярного супермаркета в Белгороде Елена в летние месяцы спит по шесть часов: дело в том, что во время отдыха от основной работы она подрабатывает на местном пляже.
- Конечно, немного обидно, что пока не получается съездить на отдых или просто пообщаться с друзьями, - соглашается она. - Дом - работа. В свою квартиру прихожу только поспать, ведь до позднего вечера на посту. Зато стабильный дополнительный заработок для меня - это крупная покупка в будущем, или ремонт, или путевка на море, пусть и в октябре. Кто-то берет на эти цели кредиты и переплачивает банкам, а я просто откладываю. Работа не кажется мне сложной. Нужно просто относиться к ней не как к повинности, а как к выбору. Я так и делаю. Единственный минус - когда кто-то начинает жаловаться, что нет работы, могу такому человеку и нагрубить: не работы нет, а желания работать.