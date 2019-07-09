Лето не только сезон отпусков: "трудовой семестр" - в самом разгаре, вакансии открыты для студентов, школьников - и не только для них. О том, какие возможности для работы в летний период появляются в регионах, рассказывают корреспонденты "РГ".

Лето не только сезон отпусков: "трудовой семестр" в самом разгаре, вакансии открыты для студентов, школьников и не только для них. О том, какие возможности поработать в летний период появляются в регионах, рассказывают корреспонденты "РГ".

Вышли на уборку

В Костромской области летняя трудовая смена для школьников началась еще в начале мая. Первыми к работе приступили участники экологических отрядов. Они вышли на уборку улиц Островского, Горького, Нижняя Дебря, переулков Мельничного и Короткого.

Как рассказали "РГ" в молодежном центре "Пале", ведущем комплектование трудовых отрядов, летом школьникам, в зависимости от возраста, предлагают трудоустройство либо в экологических, либо в ремонтно-строительных бригадах. "К работе допускаются ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Им необходимо оформить утвержденный пакет документов, принести справку от врача, согласие родителей и органов опеки. Школьники 14-15 лет работают на уборке города в качестве подсобных рабочих. Летом их рабочий день длится 2,5 часа. За десять дней можно заработать 2200 рублей", - сообщили организаторы.

Зарплата участников молодежных отрядов формируется из средств бюджета и доплат центра занятости.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на сезонную работу во время каникул, ежегодно городские власти обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с просьбой принять детей к себе на практику. Некоторые компании приглашают школьников уже несколько лет подряд. В зависимости от длительности рабочего дня и результатов усердные старшеклассники могут получить в месяц до 20 тысяч рублей.

В муниципальных экологических отрядах рабочий день начинается в девять часов утра. Дети, облаченные в сигнальные жилеты, берут в руки пакеты для мусора и отправляются очищать улицы города от бытовых отходов. Некоторые работают на прополке городских клумб и уборке скошенной травы. В 11.30 уходят домой. Ребята трудятся только в рабочие дни, суббота и воскресенье - выходные. Ежемесячно на улицы города выходит около 200 ребят.

По данным властей, спрос на такую работу очень большой: многие школьники, получив паспорт, стремятся помочь своим семьям либо хотят заработать деньги на карманные расходы.

Для студентов трудовое лето началось 24 мая. По данным администрации региона, в этом году в Костромской области сформировали 120 молодежных и 450 студенческих трудовых отрядов. В их состав вошло более 6000 студентов, которые трудятся в ремонтно-строительных, педагогических, сервисных, экологических, сельскохозяйственных и социально-реабилитационных бригадах. По итогам сезона в регионе выберут лучший студенческий и молодежный трудовой отряд.

Набор желающих в молодежные бригады продолжается. Специально для школьников и их родителей в молодежном центре "Пале" работает горячая линия. По телефону (4942) 31-81-98 можно получить подробную информацию о временном трудоустройстве.

Несколько секунд на регистрацию

В Ярославской области этим летом поработать и ощутимо заработать смогут больше 2,2 тысячи подростков от 14 до 18 лет. Это те ребята, которые трудоустраиваются через центры занятости и подразделения по молодежной политике областной и муниципальных администраций. Еще немалая часть школьников находят работу сами или с помощью родителей, поскольку всех желающих трудоустроить не получается, но количество "самозанятых" по понятным причинам учету не поддается.

Каждый подросток получит за месяц трудов 11280 рублей "грязными" плюс 1500 рублей материальной поддержки от центра занятости

С помощью административного ресурса трудоустраиваются в первую очередь ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Остающиеся вакансии, например, в Ярославле распределяются через сайт городского управления по молодежной политике. И уходят просто влет. Так, 3 июня ровно в 16.00 на этом сайте открылась запись в трудовой "ЯрОтряд" на июль и… закрылась через несколько секунд. Все вакансии были заняты моментально. Те, кому их не досталось, смогли повторить попытку только через месяц - 3 июля, когда открылась электронная запись на август.

Бороться есть за что: каждый трудоустроенный таким образом подросток получит за месяц работы (с учетом возрастных ограничений) 11280 рублей "грязными" плюс 1500 рублей материальной поддержки от центра занятости. Причем, в отличие от самозанятых, которые, как рассказали в областном департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике, подчас сталкиваются с обманом со стороны работодателя, трудоустроенные на бюджетные деньги так не рискуют. Кстати, устраивают этих ребят тоже, как правило, в бюджетные организации или на муниципальные предприятия, поскольку частники подростков берут к себе крайне неохотно.

Они работают на благоустройстве территорий и воинских захоронений, занимаются мелким косметическим ремонтом школ, уборкой помещений, делопроизводством, восстановлением библиотечных книг, оформлением экспозиций, помогают организовывать массовые культурно-досуговые мероприятия. В этом году ребят впервые привлекли к проведению соцопросов на улицах областного центра - для Ярославского института развития стратегических инициатив. Чтобы школяры смогли получать названную зарплату, из бюджетов области и Ярославля выделено 10 миллионов рублей.

Как выяснилось, коммерсанты предпочитают не связываться с трудоустройством несовершеннолетних не только из-за обязанности обеспечить им особые условия труда и сокращенный рабочий день. Некоторых беспокоят и другие аспекты. "Прочитал я несколько постов о том, как много подростков желают поработать и как мало есть мест для них, и задумался, - рассуждает потенциальный работодатель в группе "Подслушано в Ярославле". - Допустим, я мог бы с удовольствием платить 10-15 тысяч в месяц "мальчику на побегушках" - за несложные, но отнимающие время дела вроде похода в магазин, вытирания пыли или выноса мусора. Но как это организовать, чтобы не опасаться, что внезапно окажешься эксплуататором детского труда? Некоторые подростки - а особенно их родители - могут быть очень неадекватные…"

И все-таки те, кому не повезло с бюджетным трудоустройством, работу тоже находят. Курьерами, официантами, помощниками официантов, уборщиками и так далее. Правда, об оформлении и соблюдении подростковых трудовых норм речь в таких случаях, как правило, уже не идет.

- Я в прошлом году работала помощником официанта в одном из кафе, полную восьмичасовую смену, причем иногда трудилась по ночам, - рассказала бывшая соискательница работы для школьников Оксана. - Я хотела заработать, предлагала свои услуги, и меня никто не отговаривал. Никаких договоров со мной не заключали, но деньги заплатили, не обманули - 50 рублей за каждый час.

Деньги из бочки

Впрочем, лето открывает возможности для работы не только студентам и школьникам. К точкам разливного кваса в Белгороде в жару выстраиваются очереди, а в киосках - огромных бочках или апельсинах - в основном дамы элегантного возраста.

- Да не беспокойтесь вы за меня: эта бочка плохо проводит тепло, она ж деревянная, так что мне работать комфортно даже в 35 градусов на солнцепеке, - говорит продавщица кваса клиенту, пока коричневая жидкость набирается в прозрачную бутылку. - Я уже который год прошусь сюда работать на лето. Это для нас - пенсионерок - прекрасная возможность. В другое место - с оборудованием сложным - я и не пытаюсь устроиться, там надо не только руками, но и мозгами работать, а тут - лишь бы солнышко не пряталось.

Продажа кваса, мороженого, работа в летних кафе - все это позволяет увеличить доходы сотням горожан. А вот в селе с работой не так просто. Найти подработку на сезон люди пытаются и в сфере благоустройства, где нужны рабочие зеленого хозяйства, и в зонах отдыха, и на сельскохозяйственных предприятиях. К примеру, можно собирать ягоды. Белгородский фермер Виталий Бабенко на сбор садовой земляники набирает десятки людей: иначе ягода просто переспеет. Заработать в день здесь можно до тысячи рублей и больше - если научиться быстро и качественно собирать ягоды и сразу же расфасовывать их. У многих получается - и селяне довольны. Такого приработка может хватить на отдых всей семьей где-нибудь на море.

Между тем

О том, что лето лучше провести в городе, усердно работая, говорят даже молодые и не обремененные семьями люди. Продавец-кассир популярного супермаркета в Белгороде Елена в летние месяцы спит по шесть часов: дело в том, что во время отдыха от основной работы она подрабатывает на местном пляже.

- Конечно, немного обидно, что пока не получается съездить на отдых или просто пообщаться с друзьями, - соглашается она. - Дом - работа. В свою квартиру прихожу только поспать, ведь до позднего вечера на посту. Зато стабильный дополнительный заработок для меня - это крупная покупка в будущем, или ремонт, или путевка на море, пусть и в октябре. Кто-то берет на эти цели кредиты и переплачивает банкам, а я просто откладываю. Работа не кажется мне сложной. Нужно просто относиться к ней не как к повинности, а как к выбору. Я так и делаю. Единственный минус - когда кто-то начинает жаловаться, что нет работы, могу такому человеку и нагрубить: не работы нет, а желания работать.