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09.07.2019 10:25
Рубрика: Авто

Каршеринги обзаведутся пикапами и электромобилями

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сервис каршеринга в Москве рассмотрит возможность расширения автопарка за счет пикапов и электромобилей. Об этом сообщает информагентство "Москва".

Сейчас в существующем автопарке доминируют хэтчбэки и седаны, так как на них самый высокий спрос. Однако если изучение клиентских предпочтений продемонстрирует, что появляется спрос и на пикапы, то они тоже будут закуплены.

Что касается запуска электрокаршеринга в столице, то на этот сегмент эксперты смотрят с большим оптимизмом. Использование электромобилей позволит лучше управлять топливными расходами. Однако пока в Москве инфраструктура для таких машин развита слабо. Начать развиваться в этом направлении планируется, когда в городе станет больше зарядных станций.

Ежедневно москвичи арендуют более 80% автомобилей каршеринга
#каршеринг