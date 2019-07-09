Каршеринги обзаведутся пикапами и электромобилями

Сервис каршеринга в Москве рассмотрит возможность расширения автопарка за счет пикапов и электромобилей. Об этом сообщает информагентство "Москва".

Сейчас в существующем автопарке доминируют хэтчбэки и седаны, так как на них самый высокий спрос. Однако если изучение клиентских предпочтений продемонстрирует, что появляется спрос и на пикапы, то они тоже будут закуплены.

Что касается запуска электрокаршеринга в столице, то на этот сегмент эксперты смотрят с большим оптимизмом. Использование электромобилей позволит лучше управлять топливными расходами. Однако пока в Москве инфраструктура для таких машин развита слабо. Начать развиваться в этом направлении планируется, когда в городе станет больше зарядных станций.