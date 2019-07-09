Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог

По темпам ввода в эксплуатацию улично-дорожной сети Москва уступает во всем мире только Пекину. Такой вывод сделали авторы исследования консалтинговой компании PriceWaterhouse Coopers (PwC).

В частности, в материалах, размещенных на сайте этой организации, говорится: "Москва демонстрирует значительный темп прироста протяженности дорог, уступая по данному показателю только Пекину. При этом, в отличие от Пекина и большинства других городов сравнения, Москва стабильно наращивала темпы ввода дорог в течение последних пяти лет".

Заметили авторы исследования и то, что москвичи вот уже восемь лет подряд интенсивно развивают дорожную инфраструктуру города. За это время в Москве построено 8201 км дорог и 254 мостов, эстакад и тоннелей. С помощью создания дополнительных полос движения, дублеров и оптимизации транспортного потока устранены многие "бутылочные горлышки". В целом протяженность дорог российской столицы за восемь лет увеличилась на 19%.